Most nézd meg, ki tudja, mikor lesz újra látható Magyarország legalacsonyabb hegycsúcsa

Tartogat még meglepetéseket az alacsony vízállás

A Duna alacsony vízállása mindig tartogat meglepetéseket. A Margit-sziget lehajtójánál is elő szokott tűnni egy szokatlan homokzátony, ahová már padot is rendszeresítettek. Nem csak zátonyok bukkannak elő olyankor, ha alacsony a vízállás. Gyakran világháborús bombák és érdekesebbnél érdekesebb történelmi leletek is felszínre kerülnek.