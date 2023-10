Már az ellenzék is támadja Horváth Csabát az évi negyedmilliárdos zuglói médiaköltés miatt

„Propaganda közpénzből” címmel írt egy cikket Várnai László, zuglói képviselő, a CivilZugló vezetője, aki írásához azt a Momentum által készített átfogó elemzést is csatolta, amiből az derül ki, hogy ellenzék is túlzónak tartja a zuglói médiaköltést, szerintük ráadásul a nyomtatott Zuglói Lapok, amire a legtöbb pénz folyik el, Horváth Csaba polgármester személyes kampányújságjává változott. Várnai blogbejegyzése nem sokkal azután született meg, hogy a Metropol hírt adott arról, hogy Zugló önkormányzata évi negyedmilliárd (!!) forintot költ a kerület médiamegjelenéseire.

Szembesítettük a polgármestert, de nem válaszol

Mint arról korábban már beszámoltunk, Horváth Csaba polgármester három különböző adásba vásárolta be magát havi nettó 953 ezer forintért. Ezenkívül évi 219 millió forintért üzemeltetik az önkormányzat saját médiacégét, a Zugló Információs Médiaszolgáltató Kft.-t, de külön megbízott végzi havi nettó

1 200 000 forintért az internetes közösségimédia-szolgáltatásokat is. Tehát hozzávetőlegesen évi negyedmilliárd forintért készülnek el a Zuglóról szóló hírek. Mikor a Hír TV riportere Horváth Csabát szembesítette a Metropol állításaival, a polgármester azt mondta, hogy az évi 250 millió forint nem médiaköltés, szerinte ő összességében évi 10 millió forintot költ médiára. A polgármestert a riport után megkerestük kérdéseinkkel, szerettük volna megtudni, hogy az az évi 219 millió forint, amit az önkormányzat a médiacégének fizet ki, mi, ha nem médiaköltés, de afelől is érdeklődtünk, hogy a havi nettó 953 ezer forintból hogyan lesz évi 10 millió forint, kérdéseinkre azonban egyáltalán nem kaptunk választ.

Az ellenzék szerint aránytalanul sokat szerepel Horváth a zuglói médiában

Kiderült, hogy ellenzéki pártok, korábban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, idén pedig a Momentum készített átfogó elemzést a zuglói médiáról. Nem kevesebbet állítanak benne, minthogy „a Zuglói Lapok továbbra sem tesz eleget a pártatlansági elvárásoknak. A leginkább szembeötlő az MSZP-s polgármester, Horváth Csaba aránytalanul sok szerepeltetése, mellyel mintegy személyes kampányújsággá változott a Zuglói Lapok.” Készítettek egy lebontást is arról, hogy az elmúlt három évben melyik képviselő, hány alkalommal szerepelt a Zuglói Lapokban.

Míg Horváth Csaba 353 alkalommal, Borbély Ádám 15 alkalommal szerepelhetett a Zuglói Lapokban Fotó: Momentum-elemzés

Kiderült, hogy míg Horváth Csaba 353 alkalommal, a fideszes Borbély Ádám például mindössze 15 alkalommal, az egykoron MKKP-s, ma már független Victora Zsolt 18 alkalommal, Várnai László pedig mindössze 36 alkalommal. Ehhez képest – mint írják az elemzésben – a Zuglói Lapok feladata (az lenne), hogy lebonyolítsa Zugló önkormányzatának teljes körű kommunikációját, nem pedig az, hogy Horváth Csaba személyes kampányát lefolytassák.

Mindent Horváth Csaba fotójával illusztrálnak

Várnai a blogbejegyzésében arra is kitér, hogy a sok-sok millióért szerkesztett Zuglói Lapokban szinte mindent Horváth Csaba fotójával illusztrálnak. „A polgármester a legutóbbi két, de majd minden lapszámban 5-7 fotóval szerepel. Természetesen nincs abban kivetnivaló, ha a polgármesterrel készült interjú mellett szerepel a portréja, de mára sikerült őt szinte minden címlapra odacsempészni, és minden rendezvényt az ő portréjával illusztrálni” – írja a képviselő, aki szerint a tájékoztatás sem a valóságot tükrözi, a kínos ügyekről, mint például Karácsony Gerrgely mintaházának kudarca, egy szó sem esik a lapban.

Horváth Csaba fotóival van tele az újság. Fotó: Várnai László blogja

„A legbizarrabb az, amikor a lényegében nem róla szóló cikkekhez, ahol a díjátadó személy mellékszereplő, is a nagy Ő-t szerkeszti be az »éljenrákosi!« gondolkodású főszerkesztő. Emlékserleget kapott a születésnapos iskola, de a fotón nem az iskola, az emlékserleg, esetleg a serlegnek örülő igazgató, netán a boldog gyereksereg látható – hanem az azt átadó polgármester. »Több száz család kapott tanszereket«, de még véletlenül sem a tanszereket, az osztást, az ajándékot kapókat mutatják, hanem a polgármestert. Nem nehéz észrevenni, a kép, a képaláírás szórendje is a polgármesterről szól, nem a meghallgatott, felköszöntött idősekről” – hozza a példákat Várnai.