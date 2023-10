Ma mobilt lehet nyerni Drakula születésnapján

Két híres magyar is október 20-án született

1554. október 20-án látta meg a napvilágot Zólyom városában Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Ugyanezen a napon, 1882-ben született eredeti nevén Blaskó Béla Ferenc Dezső, későbbi nevén Lugosi Béla magyar származású amerikai filmszínész, aki Drakula szerepe miatt lett ismert.

Blaskó Béla Ferenc Dezső, vagyis Lugosi Béla Drakula szerepében Fotó: MM_photos/Shutterstock

Október 20. a csontritkulás nemzetközi napja

A WHO indítványára 1999 óta október 20. hivatalosan is a csontritkulás világnapja. Ez a nap minden évben a csontritkulás elleni küzdelem jegyében indított kampányokkal telik világszerte. Az elsőként 1996-ban, az Egyesült Királyságban megrendezett eseményhez azóta már több mint 90 ország, köztük Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a betegség elleni küzdelem kapcsán kíván rávilágítani a megelőzés, a diagnosztizálás és a kezelés fontosságára, lehetőségeire.

Változékony lesz a hétvégi időjárás

20-án, pénteken marad a borongós időjárás, miközben tovább melegszik a levegő. Reggelig északnyugaton, északon, napközben elszórtan várható záporeső a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. A keleti, északkeleti szél erős lesz. A fővárosban a maximum-hőmérséklet 15, a minimum pedig 1 fok lesz. Szombaton és vasárnap erősen felhős lesz az ég, és szórványosan, de több alkalommal alakulhat ki zápor, eső. A délnyugati szél gyakran lesz erős. A hőmérséklet csúcsértéke pedig eléri majd a 17–25 fokot.

Mobiltelefont nyerhetnek az első véradók

Tedd meg az első hőstetted! címmel indít őszi kampányt az Országos Vérellátó Szolgálat a Diákhitel Központtal együttműködve 2023. október 16. és november 30. között. A fenti időszakban minden első véradót meglepetésajándékkal várják országszerte, a kampány pedig egy nyereményjátékkal zárul, amibe az első véradók automatikusan bekerülnek. A résztvevők között 1 db iPhone 13 telefont és 2 db Apple MacBook Air notebookot sorsolnak majd ki. További részletek itt olvashatók.

Új híd épült a II. kerületben

Korszerű híd épült a II. kerületben az Ördög-árok felett a Napraforgó utcánál a régi, elavult szerkezetű átkelő helyén. A projektet Budapest Főváros Önkormányzata finanszírozásával a Budapest Közút Zrt. valósította meg. Az új híd 80 tonna teherbírású, 9,31 méter hosszú vasbeton híd lett, amelyen 3,8 méter széles kocsipályát és az egyik oldalon 1,5 méter széles járdát alakítottak ki.

Szombaton lenne 190 éves Alfred Nobel

A svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója hozta létre a Nobel-alapítványt is. Alfred Nobel Stockholmban született 1833. október 21-én. Apja is gyáros és feltaláló volt, aki az orosz hadiiparnak is dolgozott. Halála után Alfred Nobel folytatta a kísérleteit és 1863-ban fejlesztette ki a robbantó gyutaccsal történő kezdő gyújtását, 1865-ben pedig megalapította a Dinamit Nobel Részvénytársaságot. 1895-ben alapot létesített, amelynek vagyonát a Nobel-alapítvány kezeli, és éves kamatait (150 800 svéd korona) minden évben egy fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és egy békedíjként ítélik oda azoknak a személyeknek, akik „az emberiségnek a legnagyobb hasznára vannak”. Idén két magyar is kapott ilyen díjat: Karikó Katalin orvostudományit, Krausz Ferenc pedig fizikait.

Vasárnap lesz Liszt Ferenc születésnapja is

212 éve, október 22-én született Liszt Ferenc zeneszerző a határközeli Doborjánon. Először apjától tanult zongorázni, első nyilvános koncertjeit 9 éves korában adta Pozsonyban és Sopronban. 1822-től Bécsben tanult Czernytől és Salieritől, 1823-tól pedig Párizsban magánúton. Csodagyerekként, majd virtuóz felnőttként is végigkoncertezte fél Európát, és folyamatosan fejlesztette zongoratechnikáját. 1875-ben saját lakásán alapította meg a Zeneakadémiát, melynek elnöke és oktatója lett. Bayreuthban hunyt el tüdőgyulladásban.

Liszt Ferenc nevét viseli az ország legnagyobb reptere Fotó: Balaton József

Október 23-án, hétfőn az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. Ezt a napot végül az új, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Az emléknapon hagyományosan a nemzeti lobogó felvonása után a forradalom kiemelt helyszínein (Műegyetem, Bem-szobor, Magyar Rádió) emlékeznek meg az ’56-os hősökről és áldozatokról.

Programajánló a hosszú hétvégére

Szombaton és vasárnap még van lehetőség egy igazi gőzmozdonyos nosztalgiavonaton utazva megcsodálni a budai hegyek őszi erdeit. A Gyermekvasút mindkét nap két-két járatot indít Hűvösvölgyből és Széchenyihegyről. Az ezzel kapcsolatos további részletek itt olvashatók. Emellett ingyenes lesz a múzeumlátogatás a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Ingyenesen megnézhetjük például a megújult Néprajzi Múzeumot, a Terror Házát vagy éppen a Szentendrei Skanzent is.

A Nemzeti Múzeumban például 23-án, hétfőn 14 órakor Szabadságharcosok között címmel lesz kurátori tárlatvezetés John Sadovy fényképeiről, az 1956-os magyar forradalom napjaiból. A fotóriporter világhírűvé vált képei mellett több olyan, Magyarországon eddig még nem látott felvételt is bemutatnak, amik bepillantást engednek a szabadságharcosok tűzszünet alatti életébe. Az esemény további részletei itt olvashatók. A Terror Háza Múzeumban is lesznek tematikus tárlatvezetések és rendhagyó történelemórák, gyertyagyújtás, és fényfestés is az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékezve. Az ezzel kapcsolatos részletek itt olvashatók.