Megcáfolták a tévhiteket: Jelentős támogatásokat kapnak az MTA kutatói
A kormány több vállalást is megfogalmazott, amely a hazai kutatói szférát célozza.
Az elmúlt hetekben arról szólt a közbeszéd, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és kutatói nem kapnak elegendő, vagy megfelelő támogatást, amelyről friss kutatások is készültek. A Világgazdaság azonban ezen állítások cáfolatát is meg tudta fogalmazni, mivel jelentős szerkezeti és finanszírozási fejlesztések zajlanak a kutatói szféra megerősítésére.
Többen is jelezték azon álláspontjukat, hogy a kormány elhanyagolja a Magyar Tudományos Akadémiát, kutatóit, valamint a hazai kutatói szférát, amelynek alapja az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája közös 2025-ös felmérése volt, mely számos, a kutatókat érintő probléma – például a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága és az életpálya bizonytalansága – meglétét rögzítette - írja a Világgazdaság. Azonban ez a felmérés nem ad teljes képet arról, hogy a kormány valóban elhanyagolná a kutatói szektort.
A kormány ugyanis több vállalást is megfogalmazott, amely a hazai kutatói szférát célozza:
- 2027-ig megduplázódik a hálózat támogatása, megközelítve az évi százmilliárd forintot
- ezt 25 éves keretmegállapodás és hatéves közfeladat-finanszírozási szerződések rögzítik
- A megújult irányítási struktúra több világszínvonalú szakembert is bevont a döntéshozatalba
A tudományfinanszírozás drasztikus bővülésének terén pedig:
- a kiválósági alapú támogatások összege öt év alatt több mint kétszeresére nőtt, 47 milliárd forintra
- a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP) 2025-ben már 40 milliárd forintos kerettel működik, ami háromszorosa a 2023-as támogatási összegnek
- a kutatásokra fordított állami források az elmúlt években megháromszorozódtak
- a fiatal doktoranduszok száma 50 százalékkal nőtt
- a kutató-fejlesztők száma megduplázódott
- foglalta össze a Világgazdaság. A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el.
