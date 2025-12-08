RETRO RÁDIÓ

Megcáfolták a tévhiteket: Jelentős támogatásokat kapnak az MTA kutatói

A kormány több vállalást is megfogalmazott, amely a hazai kutatói szférát célozza.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 15:09
Magyar Tudományos Akadémia Világgazdaság MTA Fiatal Kutatók Akadémiája

Az elmúlt hetekben arról szólt a közbeszéd, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és kutatói nem kapnak elegendő, vagy megfelelő támogatást, amelyről friss kutatások is készültek. A Világgazdaság azonban ezen állítások cáfolatát is meg tudta fogalmazni, mivel jelentős szerkezeti és finanszírozási fejlesztések zajlanak a kutatói szféra megerősítésére.

Fotó: Ladóczki Balázs

Többen is jelezték azon álláspontjukat, hogy a kormány elhanyagolja a Magyar Tudományos Akadémiát, kutatóit, valamint a hazai kutatói szférát, amelynek alapja az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája közös 2025-ös felmérése volt, mely számos, a kutatókat érintő probléma – például a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága és az életpálya bizonytalansága – meglétét rögzítette - írja a Világgazdaság. Azonban ez a felmérés nem ad teljes képet arról, hogy a kormány valóban elhanyagolná a kutatói szektort.

 

A kormány ugyanis több vállalást is megfogalmazott, amely a hazai kutatói szférát célozza:

  • 2027-ig megduplázódik a hálózat támogatása, megközelítve az évi százmilliárd forintot
  • ezt 25 éves keretmegállapodás és hatéves közfeladat-finanszírozási szerződések rögzítik
  • A megújult irányítási struktúra több világszínvonalú szakembert is bevont a döntéshozatalba

 

A tudományfinanszírozás drasztikus bővülésének terén pedig:

  • a kiválósági alapú támogatások összege öt év alatt több mint kétszeresére nőtt, 47 milliárd forintra
  • a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP) 2025-ben már 40 milliárd forintos kerettel működik, ami háromszorosa a 2023-as támogatási összegnek
  • a kutatásokra fordított állami források az elmúlt években megháromszorozódtak
  • a fiatal doktoranduszok száma 50 százalékkal nőtt
  • a kutató-fejlesztők száma megduplázódott

- foglalta össze a Világgazdaság. A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el.

 

 

 

