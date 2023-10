A nemzeti lottótársaság hamarosan megújítja az idén 10 éves online sportfogadási oldalát, a tippmixpro.hu-t. A megújulás miatt az online felhasználói fiókkal rendelkező játékosok fiókja szétválik, és október 16-ig dönteniük kell arról, hogy rendelkezésre álló egyenlegüket milyen arányban szeretnék szétosztani a klasszikus online szerencsejátékok, mint a lottójátékok és az e-sorsjegyek, valamint az online sportfogadás között, erre október 16-ig van lehetőségük.

Lottózó / Fotó: Máthé Zoltán

Fontos változásra figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt. Az online fiókkal rendelkező játékosok a szerencsejatek.hu és a tippmixpro.hu weboldalakon a jövőben külön felhasználói profillal és ezért külön egyenleggel is fognak rendelkezni. A jelenleg rendelkezésre álló, még összevont egyenleg felosztásának módjáról 2023. október 16. éjfélig a játékosok a fiókjukba belépve szabadon rendelkezhetnek. A nemzeti lottótársaság segítségképpen – figyelembevéve a játékosi szokásokat - előre megajánlott egy felosztási arányt is. Az online felhasználói fiókkal rendelkező játékosok az ajánlástól szabadon eltérhetnek, aktuális egyenlegüket százalékos arányban feloszthatják a szerencsejatek.hu és a tippmixpro.hu oldalak között maguk is. A két külön fiók önálló működésére a tippmixpro.hu oldal megújulásával egyidőben kerül sor, a korábban beállítottak megfelelően.

Az érintett játékosokat a Szerencsejáték Zrt. a felhasználói fiókjukon keresztül, valamint e-mailben is részletesen tájékoztatja a szükséges teendőkről. Az egyenleg felosztásának módjáról, illetve a kapcsolódó információkról az online felhasználói fiókkal rendelkező játékosok az alábbi oldalon tájékozódhatnak: https://www.tippmixpro.hu/segitseg/egyenlegrendelkezes

A Szerencsejáték Zrt. januárban jelentette be, hogy szerződést kötött az EveryMatrix szolgáltatóval, amely a jövőben a TippmixPro márka mögött álló digitális sportfogadási szoftvermegoldásokat és szolgáltatásokat biztosítja. A több hónapos fejlesztésnek köszönhetően ősszel megújul a tippmixpro.hu online sportfogadási oldal, amely számos új funkcióval és kibővült sportfogadási kínálattal várja a fogadókat.