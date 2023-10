Az összes díjat bezsebelte a magyar tűzoltó házaspár a lánglovagok versenyén

Nóra és Máté nem csak a szerelemben igazi társak már több mint tíz éve, de a kihívásokkal is együtt néznek szembe. A mércét ebben is nagyon magasra teszik.

Én hivatásos tűzoltó vagyok, a feleségem nem szakmabeli. Már több, mint 13 éve vagyunk házasok. A MÁV-nál dolgozik. Mégis beállt közénk önkéntesként, hogy részt vehessen a versenyeken

- meséli Fegyverneki Máté, aki nagyon büszke a feleségére. Együtt edzenek készülnek, a lépcsőfutó verseny minden fordulójára, és a díjakat is együtt zsebelik be. Jelmondatuk: Életbátorság, szerelem!

Büszkén áll a dobogón a házaspár? Fotó:Fegyverneki Máté

Nemrég a Magyar Tűzoltósport Egyesület lépcsőfutó bajnokságának utolsó szakaszában mutatták meg, hogy mennyire együtt dobban a szívük, és karöltve mindenre képesek. A lépcsőfutó bajnokságban való sikeres szerepléshez rengeteg szakmai felkészülés, és edzés szükséges. A magyar "tüzes" házaspár ebben a legjobbak! A versenyt három fordulóban rendezték meg az ország több pontján, a végső megmérettetésnek a SOTE adott otthont. A feladat nem más volt, mint 22 emeletet teljes menetfelszerelésben megmászni, és közbe sok kihívással is szembe kellett néznie a több, mint 200 versenyzőnek. Az első emeleten, hidraulikus feszítővágóval egy ajtót kellett kinyitni Miután teljesítették irány az ötödik emeletre, ahol egy közműelzárás imitálása volt a feladat. Kiiktatták a gázt és a villanyt, rohanás a 12.-re vízsugarat szerelni. A 15-emeleten pedig egy 80 kilogrammos bábút cipelve kellett a feladatot végrehajtani. Hatalmas teljesítményt nyújtottak. Első helyen végeztek korcsoportjukban, az abszolút első helyet is elhozták, valamint a magyar bajnoki cím is az ő nevük mellé került.

Fegyverneki Máté feleségével együtt lett a abszolút győztese ennek az embert próbáló megmérettetésnek Fotó: Fegyverneki Máté

Feleségemmel úgy gondoljuk, hogy a hasonló emberek vonzzák egymást. Mi a kihívásokkal is együtt nézünk szembe az élet minden olyan természetes együtt, mint a levegővétel

- mondja büszkén Fegyverneki Máté, aki feleségével karöltve ezen a szakmai versenyen megszerzett minden díjat. Első helyen végeztek korcsoportjukban, az abszolút első helyet is elhozták, valamint a magyar bajnoki cím is az ő nevük mellé került. Máténak minden napja az utolsó percig be van táblázva. 2009 óta hivatásos tűzoltóként dolgozik Püspökladányban, emellett a hivatásos mentőcsoportnak a Hunornak is tagja. A kötéltechnikai egységnél teljesít szolgálatot. A törökországi földrengésnél is több mint egy hétig segített a túlélők mentésében.