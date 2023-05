Nagy változás jön az időjárásban, erre érdemes felkészülni

A múlt hét közepe óta szinte megállás nélkül esett, nagy területen 40-70 milliméternyi, de a Dunántúlon 100 milliméter fölötti csapadékmennyiség is előfordult. A hírek mindennap záporokról, zivatarokról, felhőszakadásokról és villámárvizekről szóltak, de ennek lassan vége.

Fotó: Pixabay

Pénteken már csak keleti határaink közelében várható égi áldás, ami miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat három vármegyénkre adott ki elsőfokú figyelmeztetést. Ezeken a helyeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. De ettől eltekintve országszerte napos idő valószínű, ráadásul a felhők távoztával a levegő is jobban felmelegszik: a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul, éjszaka viszont még mindig 6 és 12 fok közé hűl az idő, és az északi, szélcsendes völgyekben hidegebb is lehet.

Grafika: OMSZ

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint a hidegfronti hatás mellett a légnyomás-ingadozás is sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar és koncentrációs problémák, erősödhetnek a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak – figyelmeztet Pukoli Dániel.