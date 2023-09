A csinos győri fodrászlány színes fonásos hajkölteménnyel lett világbajnok - fotók

A fiatal győri fodrász a Párizsban megrendezett OMC világbajnokságon két kategóriában nevezett, erről mesélt a Metropolnak.

A technikai fonás kategóriában 40 perc áll rendelkezésre, hogy egy szabvány babafejen elkészítsd a megálmodott kreációt

– osztotta meg Vivien, aki már gyerekkorában a fonás szerelmese lett.

Vivien alkotása, ami aranyérmet ért Fotó: Baranyai Vivien

"A feladat szerint egy olyan frizurát kellett elkészítenünk megadott idő alatt, amelyben minél több fonási technikát bemutatunk. Nekem 35 perc alatt sikerült létrehoznom azt a kompozíciót, amivel kiérdemeltem a világbajnoki címet" – fűzte tovább büszkén Vivien, aki négy fajta szövés formátumot, négyes és ötös fonatokat és egy különleges szalagos technikát is be tudott mutatni egy alkotásban.

Persze nem csak az idő számít. A haj alkotásokat különböző nemzetiségű zsűritagok értékelik, akik mindegyike képzett szakember.

A zsűritagok megnézik és pontozzák az elkészült műveket. Nem csak a kész kreáció számít, hanem a munkafolyamat alatt tapasztalt egyéni jellemzők. Többek között az, hogy a versenyző mennyire összeszedett vagy épp mennyire tiszta a munkája.

- fogalmazott a díjazott fodrász, aki elárulta, hogy a fonatokat a versenyzőknek teljesen a nulláról kellett elkészíteniük, egyformára fésült babafejeken.

"A zsűri egytől egyig ellenőrizte a modelleket, hogy kizárják a csalás lehetőségét. Olyan is előfordult, hogy egy begöndörített hajat kellett kivasalniuk, hogy mindenki egyforma esélyekkel indulhasson."

Baranyai Vivien és a győztes alkotása Fotó: Baranyai Vivien

"Nagyon izgalmas volt, hiszen tényleg úgy nézett ki, mint egy igazi verseny. Egy vörös szőnyegen álltunk a versenyzőkkel, és a megfelelő másodpercben rohanni kezdtünk a babafejekhez"

– emlékezett vissza a bajnok, aki azt is elárulta, hogy otthon már egy hónapja gyakorolta a tervezett frizurát, sőt azt is tudta, melyik műveletre hány perce, vagy másodperce van. A fodrász arról is beszélt, hogy nagyon izgult a verseny előtt, de mindez elmúlt, amikor kihúzta a tükre sorszámát és csak a feladatára koncentrált.

A versenyek előtt mindig megpróbálom kiüríteni az elmém, kizárom a külvilágot és csak a feladatra összpontosítok.... Bár titkon reménykedtem benne, nem gondoltam, hogy megnyerhetem ezt a versenyt, hiszen nagyon komoly ellenfeleim voltak

– fűzte tovább Vivien, aki nagyon büszke arra, hogy a tizenöt évvel ezelőtti világbajnok Arató Krisztián után most ő is világbajnok lett.

A magyar fodrászlány büszkén a dobogó tetején Fotó: Baranyai Vivien

A legjobb érzés a világbajnoki cím kiérdemlése mellett az, hogy ez a frizura lesz az, amit a jövő évi versenyzők meg akarnak majd ugrani, hiszen ezt kapják meg inspirációs képnek. Iszonyú büszke vagyok rá, hogy magyarként a munkám bejárhatja a világot

– fogalmazott a fiatal fodrásztehetség, aki elárulta, hogy jövőre is nevezni fog a fodrász világbajnokságra.

"A terveim között szerepel a fodrász mesterképzés is, amihez még egy évet el kell töltenem a szakmában. Örömmel tölt el az is, hogy a jövőben számos magyar versenyen is részt vehetek, mint zsűritag" – tette hozzá szerényen.

Még csak most fogom fel, hogy mi is történt. Nagyon kedvesek az emberek, egyre többen integetnek, vagy épp köszönnek rám a boltokban. Sőt, a világbajnokságnak hála, a vendégköröm is bővül, csak győzzem szabad helyekkel

– zárta Vivien.