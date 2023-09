Tűzoltók ereszkedtek a mustgázzal teli egri pincébe - Videó

Ez most csak gyakorlat volt, de akár valós helyzet is lehetett volna. Hiszen itt a szüreti időszak, és sokan nem veszik figyelembe, hogy a szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, ami komoly veszélyt jelenthet.

Fotó: Wolf Géza

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, így egy szellőzés nélküli pincében oxigénhiányos környezetet hoz létre, és rövid idő alatt mérgezést szenvedhet, aki ilyen pincébe megy le

- figyelmeztetett a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A mérgezés tünetei szédülés, hányinger és mentális zavar formájában is megmutatkozhatnak, de ezeket eszméletvesztés és végül fulladás is követheti. A mostani gyakorlat célja az volt, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen jellegű helyzetekre, hogy adott esetben gyorsan és szakszerűen tudjanak beavatkozni, hiszen akár néhány perc is életet menthet. Azt szimulálták, hogy egy ember már lent a pincében meghalt, de másik kettőt ki kell menteniük.

Mihelyt megtalálják a sérültet, akkor a saját légzőkészülékükből azonnal friss levegőt tudnak juttatni neki, meggyorsítva így a sikeres mentést

- mondta el a HevesOnline-nak Papp Zsolt tűzoltósági főfelügyelő, aki szerint az ilyen balesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők. A közismert gyertyás módszer is jó, ha nincs a pincében szén-dioxid jelző készülék, csak arra kell figyelni, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt minél közelebb a talajszinthez, és ha az oxigénhiány miatt kialszik, azonnal hagyjuk el a pincét.