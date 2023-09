Rekordokat dönt Orbán Viktor interjúja: már több, mint 120 millióan látták

Jelenleg Amerikában egyetlen interjúnak van nagyobb nézettsége Orbán Viktor interjújánál, az pedig Donald Trump 200 milliós megtekintse. Ennek ellenére ez rekordokat döntöget, sőt a magyarok számára nagy jelentőséggel rendelkezik.

Hatalmas magyar siker az interjú. Fotó: Facebook

A XXI. Század Intézet vezetője, Deák Dániel felhívta a figyelmet, hogy folyamatos harc zajlik az online világban és a kereskedelmi csatornákon is a nézőkért, így a 120 milliós nézőszám hatalmas sikernek számít.

Ez az interjú inkább globális volt, mintsem, hogy a magyaroknak szólt volna. A miniszterelnök igazán meg akarta mutatni, ő milyen is, hogyan gondolkozik. Most fél órán keresztül vágatlanul nagyon sok téma kapcsán el tudta mondani saját véleményét minden típusú magyarázat, értelmezés és cenzúra nélkül. A másik ezen kívül az, hogy Tucker Carlson olyan dolgokat mer kimondani, ami a mainstream sajtóban nem megszokott, ezért közkedvelt személyiség. Ez a két kulcsa ennek a sikernek.

Fontos volt továbbá, hogy lássák, amit sokszor hallanak a bal liberális sajtóban Magyarországról, az nem egyezik a valósággal.

Nem mindegy a fogadtatás.

- hangsúlyozta Deák Dániel

A videó kapcsán érdemes megnézni a kommenteket, miszerint sok információt, amit Orbán Viktor elmondott nem is tudnak Amerikában. Ilyen például az, hogy az USA felmondta Magyarországgal a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást, míg az Oroszokkal, akik háborúznak még fenntartja azt. Nagyon sokan most döbbentek rá bizonyos dolgokra, ezért fontos az, hogy több millióan nézték, mivel így javul az országról alkotott kép, az imázs.



A magyar feliratos változat is már több, mint kétmilliós nézettségnél jár, így elmondható nem csak Amerikában volt érdekelt az interjú, hanem itthon is.