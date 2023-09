„Példakép volt és az is marad" – tömegek gyászolják megrendülve a rákban elhunyt 19 éves Zsófit

Juhos Zsófiánál tavaly áprilisban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot. Az akkor mindössze 18 éves miskolci lány eldöntötte: nem engedi, hogy betegsége határozza meg az életét, így TikTok-videókon keresztül mutatta be a rákot és a kemoterápiát. Ezzel tízezreknek adott erőt és motiválta követőit. Zsófi végül július 18-án hunyt el családja körében. Most tömegek gyászolják.

Zsófi követői egy emberként gyászolják a tiktokkert – Fotó: Beküldött fotó

„Egy angyallal több van odafönt. Egy igazi harcos voltál Zsófi”

13 ezren követték Zsófit a TikTok-on, videóit pedig közel százezren nézték, amikben folyamatosan tudósított hasnyálmirigyrákjáról és az ezzel járó kezelésekről. A 19 éves lány hihetetlen őszinteséggel beszélt a betegségéről, pozitivitásával pedig ezreknek adott erőt. A követőket július 26-án tájékoztatták a szülők egy videóban, hogy Zsófi a hosszan tartó harc után elhunyt, mely mindenkit megrendített.

„Követtem Zsófit, megdöbbenve láttam egy videót a TikTok-on, hogy Zsófi már nincs. Nyugodj békében” – írták a róla szóló cikk alá. Mint kiderült, több olvasónk is követte Zsófit a közösségi médiában. Az egyik kommentelő ráadásul személyesen is ismerte Zsófit, sőt egy hetet együtt is nyaralt vele.

Örülök, hogy azt az egy hetet veled tölthettem egy csodálatos nyár keretében, nyugodj békében Zsófi. Őszinte részvétem a családnak

– fogalmaz a távoli ismerős.

„Példaértékű a története. Most néztem meg a videót. Egy végtelenül okos és hihetetlen pozitívumot sugárzó személyiség volt” – írják az olvasók.

Utolsó kívánságaként Zsófi kétszer is járt Olaszországban a szüleivel – Fotó: Beküldött fotó

„A család gyásza a mi gyászunk is”

Az olvasók és követők közül ezrek fejezték ki a család felé részvétüket, ezzel is jelezve, hogy Zsófit maguk is családtagként szerették és szurkoltak neki.

Nagyon drukkoltam Zsófinak, a TikTokon követtem. Jó utat Neked Zsófika! A szülőknek és a családnak erőt és megnyugvást kívánok

– fogalmaz az egyik követő.

„Nagyon sajnálom, én is követtem és néztem a videóit. Egy igazi hős vagy! Legyen csendes pihenésed”

– írta egy másik követő a cikkhez.

Nagyon szerettem a videóit, igazi példakép volt és az is marad. Nyugodj békében »kicsi lány«. Hiányozni fogsz

– szól a következő komment, de volt olyan olvasó is, aki egyenesen a szülőknek üzent:

„A lányuk rendkívüli ember és személyiség volt. Intelligens, okos, rendkívüli módon kezelte a betegséget, amiből tudta, hogy nincs kiút és hogy mi fog rá várni. Édes kicsi lány, nyugodj békében” – írja az egyik hozzászóló, aki a többi követővel együtt vallja, hogy Zsófi egy különleges személy volt, aki ezrekre volt nagy hatással életében, szüleiknek pedig hálával tartoznak, hogy felnevelték és megismerhette a világ a különleges videóst.