„Te adtál hitet a rákkal küzdő gyermekemnek" – tömegeket lelkesített videóival a rákban elhunyt Zsófi

Juhos Zsófia élete egyik pillanatról a másikra drámaian megváltozott, amikor idén tavasszal közölték vele az orvosai, hogy daganatos betegsége van. Azonban ő egyéni módon állt hozzá ehhez és eldöntötte, hogy nem kerekedhet felül életén a betegsége, amit a nyilvánosság elé tárt. Ezek után TikTok-videókban kezdte el megosztani a betegségével kapcsolatos élményeit és nehézségeit, amivel sokakat lelkesített, támogatott. Mindezek ellenére a 19 éves fiatal lány elvesztette a csatát, és július 18-án elhunyt a családja körében.

Zsófi bár tudta, mi vár rá, nem hagyta, hogy betegsége tönkretegye az életét. Fotó: Beküldött fotó

Annyi minden várt még rá

A fiatal lány mindig is egyéniség volt. Szülei igazi művészléleknek látták, aki nehezen illeszkedett be kortársai közé, így rajzolt, írt és festett, hogy megossza a világgal gondolatait, talán éppen ezért választotta a TikTokot pár éve. Zsófi alkotásai különlegesek voltak: a zenés videókat egyszer csak felváltotta egy beszámoló, amiben elmesélte, hogy hasnyálmirigyrákkal küzd. Ez után napi szinten tett ki anyagokat arról, hogyan telnek a napjai, hogyan próbálja kizárni életéből a betegséget vagy épp milyen egy kemoterápia.

Rengeteg terve volt még, jogosítványt szeretett volna, terveztük, hogy hol akar majd lakni, milyen autót vesz majd. Az utolsó pillanatig reménykedtünk, és ő aznap délelőtt, amikor elment is azt mondta, hogy jól van és nem fáj semmije

– idézte fel a Ripostnak Juhos Zsolt, Zsófi édesapja, aki hozzátette, hogy Zsófi otthon sem beszélt a betegségről, azt viszont pontosan elmondta az édesanyjának, hogy milyen temetést és sírt szeretne, ha egyszer végleg elmegy.

Erre egy szülő nem tud felkészülni. A tévében már láttunk ilyet, de nem gondoltuk, hogy velünk is megtörténhet. Őt ölelve, hárman összebújva, a kezünk között hunyt el a kislányunk, ahogy ő szeretett volna, a saját ágyában, hatalmas harcokat megvívva

– osztotta meg könnyeivel küzdve Zsolt.

„Még most is olyan néha, mintha élne. Próbáltuk elpakolni a dolgait, de nem ment. Rengeteg feljegyzését, rajzát találtuk meg a szobájában. Találtunk egy levelet is, amit a ráknak címzett. Még abban is azt írja, hogy felveszi vele a harcot” – tette hozzá a megtört édesapa, akitől megtudtuk, hogy a 19 éves miskolci lány szállodaigazgató, esküvőszervező vagy kávézótulajdonos szeretett volna lenni, és még az érettségit is sikeresen letette. Betegsége alatt egyszerre több könyvön is dolgozott. Az egyik regényét, mely egy fantasy történet, szülei ki is szeretnék adatni, ezzel emléket állítva kislányuknak.

Zsófi nagy álma volt eljutni Olaszországba, így szülei kétszer is elvitték. (A képen Zsófi és édesapja, Zsolt) Fotó: Beküldött fotó

„Példakép voltál”

Az édesapjától megtudtuk, hogy a kemoterápia egy idő után már nem segített Zsófin, így az utolsó időkben csak az élményszerzésre koncentráltak. A szülők kétszer is elvitték Zsófit Olaszországba, ahová mindig is vágyott. A fiatal története és videói tízezrek életére volt hatással a TikTokon. Tömegek szurkoltak neki és csodálták a lány erejét és kitartását, amivel a halálos betegségéhez állt.

„Százak csodálták őt a kitartása miatt. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos ember lehetett közöttünk, akiből kis időre is, de kaptunk egy kicsit” – reagált az egyik követője a halálhírre.

„Legeslegnagyobb hős volt!” – írta egy másik követője.

Példakép voltál. Erőt és hitet nyújtottál a mindössze 6 éves, szintén rákkal küzdő gyermekemnek. Hálás vagyok!

– fejtette ki egy édesanya Zsófi videója alatt, de volt, aki halála után is írt üzenetet neki, amit már csak a szülei tudtak elolvasni.

„Te vagy az egyik oka annak, hogy onkológus szeretnék lenni. Remélem, fentről figyeled majd az utamat” – írta Zsófi követője, ami végső bizonyosságot adott szüleinek arról, hogy lányuk nemcsak számukra volt egyedi és különleges, hanem tízezreknek adott erőt és változtatta meg életüket.