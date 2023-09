„Geri, ebből baj lesz!”

Mindenki jelezte, hogy nagy baj lesz a „Gerikarók” miatt a közlekedésben. De a városvezető a szembesávba is felfúratta a karókat, így a 6 sávos Üllői út 4 sávra csökkent. A mentők is panaszkodtak, hiszen őket is akadályozzák a zöld karók, de a taxisok is ki voltak akadva az értelmetlen közlekedésszervezésen. Több taxist is megkérdeztünk akkoriban, akik hosszú éveket töltöttek már Budapest útjain. Ők már akkor megmondták, hogyha vége a nyárnak és berobban az iskolaszezon, akkor lesz csak igazán nagy a káosz. ,,Nem örülünk neki, óriási dugók lesznek majd ősztől!” – mondta az egyik. És íme, itt az ősz, Budapest közlekedése pedig összeomlott...