Nem hallgat tovább Tóth Vera, kiállt testvére mellett: „Erős karaktergyilkolás is történik”

Ha ők megcsinálják, akkor tőlük hitelesnek érzed azt, hogy politizálnak. Akár most is. Ők mindig is ezt a szerepet felvállalták magukra. Gabitól nem érezték hitelesnek az emberek, hogy esetleg valamilyen pártnak valamilyen hitvallását képviselje. Tőle nem fogadják ezt el. És én azért mondom azt, hogy aki olyan, mint a Bródy vagy a Koncz, ott rendben van ez, mert ott az a brandnek az egyik része. […]