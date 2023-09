Nézz fel ma éjszaka az égre, már egy kis távcsővel is csodát láthatsz

Már szeptember 6. szerda éjjeltől látható lesz a Föld közelébe kerülő híres Hartley üstökös, melyet a csillagászok már több alkalommal is igyekeztek közelebbről is szemügyre venni.

Hamarosan újra a Föld közelébe kerül a híres Hartley üstökös (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) közleménye szerint szeptember 6. szerda és szeptember 22. péntek között lesz az az időszak, amikor a Hold állása lehetővé teszi majd, hogy jól megfigyelhető legyen az üstökös.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban a szeptember 16-i Csillagkapu eseményen az üstököst, valamint a Szaturnuszt és a Neptunuszt is megtekinthetik a látogatók, az úszó hattyút formázó Hattyú-köd és a Jupiter korongja mellett.

A szervezők számos családi programmal is készülnek. A Téridő Trambulinon a bolygók és a csillagok mozgását modellezik üveggolyók segítségével, a Meteoritvizsgálat programon mikroszkópokkal tanulmányozhatják a látogatók a meteoritok kristályait, a gyűjteményben pedig a világűrből érkezett kövek számos darabját a kezükbe is vehetik. A Spektrum Zónában számos izgalmas optikai berendezéssel és fényhajlító eszközzel is lehet találkozni.

A Csillagkapu rendezvénysorozat egyébként 2023-ban áprilistól egészen október végéig, minden második szombaton várja a látogatókat. További érdekesség, hogy a 103P/Hartley üstököst Malcolm Hartley fedezte fel 1986. március 15-én az ausztráliai a Siding Spring Obszervatórium Schmidt-távcsövével.

2017 óta tehát most először lesz ilyen közel a Földhöz a 103P/Hartley üstökös, melyet legutóbb valamivel több mint hat évvel ezelőtt láthattunk. Akkor több űrszonda is igyekezett lefotózni a csillagászati jelenséget, mely szeptember vége fele mintegy 57 millió kilométerre lesz a Földtől és kisebb távcsővel is megfigyelhető lesz.

A 103P/Hartley üstökös egy ovális, kissé földimogyoró alakú égitest Fotó: Wikimedia Commons

A 103P/Hartley üstökös egy ovális, kissé földimogyoró alakú égitest, amelynek a magja kicsi, nagyjából 1,6 kilométer átmérőjű. A periodikus üstökös keringési ideje nagyjából 6,47 év, legutóbb 2017-ben közelítette meg a Napot.

A 103P/Hartley arról is nevezetes, hogy a Deep Impact űrszonda az EPOXI program keretében 2010-ben 694 kilométerre megközelítette, és fotókat készített róla – melyről az Astronomy.com is beszámolt. Ezzel a 103P/Hartley volt az ötödik üstökös, amelyet űreszköz megközelített. Az üstökösmag felszínén nagyjából 50-80 méteres világos képződmények is találhatók, amelyek fényvisszaverő képessége az átlagos érték két-háromszorosa.

Az üstökös napközelpontját (csillagászati szakkifejezéssel perihéliumát) október 12-én éri el, vagyis akkor lesz a legközelebb a Naphoz. A Földhöz szeptember 26-án lesz a legközelebb, ám szabad szemmel sajnos még akkor sem lesz látható.

Az üstökös először a Perseus, majd az Auriga csillagképben halad át. Az éjfél előtti órákban az üstökös viszonylag alacsonyan, 20-30 fokos horizont feletti magasságban lesz látható, így érdemes inkább a hajnali órákban észlelni, amikor 70-80 fokkal a horizont fölé emelkedik.