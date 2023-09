Kiderült, hogy milyen büntetést kapott L.L. Junior és G.w.M a gyorshajtásért

Ahogy arról lapunk is hírt adott, nagy port kavart néhány héttel ezelőtt L.L. junior Instagram-sztorija, amiben látható, hogy két luxusautóval 130 km/h-ás sebességgel hajtottak pályatársával G.w.M-el a Petőfi Hídon. Az esettel kapcsolatban a rendőrség hivatalból eljárást indított, amiből végül szabálysértési eljárás lett. Ugyanis a felvételen még látszódott Junior autójában a műszerfalon a sebessége is, így tagadhatatlanul gyorsan hajtott. Most kiderült, hogy mennyire büntették meg a két zenészt.

Instagramon nézhették végig Junior követői a gyorshajtást /Fotó: Instagram

A NapHíre lapot a rendőrség arról tájékoztatta, hogy pénzbírságot és nem kevés büntetőpontot is összeszedett a két előadó a szabálytalan közlekedésükkel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a megengedett sebesség túllépése miatt a két járművezetővel szemben fejenként 90 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 6-6 közlekedési előéleti pontot szabott ki, míg a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonnal videózás miatt a jogszabályban rögzített húszezer forint pénzbírságot szabta ki, valamint három közlekedési előéleti pontot rögzített

- írta közleményében a Budapesti Rendőrfőkapitányság.

Röviden G.w.M-nek minusz 90 ezer forintba, és 6 büntetőpontba került az akció, Juniornak 110 ezer forintja bánta, és 9 büntetőpontja lett a száguldozás és a telefonozás miatt.