„Szeretne ő is az udvaron szaladgálni a testvéreivel" – Egyedülálló édesapa kéri az emberek segítségét, hogy kislánya járhasson

Három gyermekét, egyedül neveli Grób Szabolcs. A 9 éves Kristóffal és a 6 éves ikerlányokkal, Kloéval és Korinával Pápán, a nagyszülőknél él a család. Az egyedülálló édesapa mindent megtesz, hogy gyermekei boldogok legyenek, az élet azonban nagy kihívás elé állította: az ikerlányok közül Korina súlyos beteg. A kislány féléves volt, amikor világossá vált, hogy nem fejlődik a megfelelő ütemben. Később az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy sérült a mozgásszervi idegrendszere, azóta pedig bár rendszeresen jár fejlesztésekre, de továbbra sem tud önállóan járni. Az édesapa most az emberekhez fordult segítségért, hogy beteg gyermekével folytathassák a fejlesztéseket, amelyek igencsak költségesek.

A hatéves kislány még nem tud önállóan menni, pedig már nagyon szeretne. Fotó: Facebook / Korina Lépteiért Alapítvány

„Már próbálkozik a járókerettel is"

Korina bár beteg, a mindennapokban egy csupa mosoly, cserfes, beszédes kislány, aki szeret babázni, uszodába járni és a testvéreivel játszani. Erre azonban sajnos csak a szobában van lehetősége, hiszen az udvaron futkározáshoz ő még nem csatlakozhat, amit el is fogad. Édesapja, Szabolcs mindent megtesz, hogy Korina megtanuljon önállóan járni, még ha segédeszközzel is és egyszer majd képes legyen az önálló életre.

Korina jelenleg négykézláb közlekedik a szobán belül, de már próbálkozik a járókerettel is. Bal kezét csupán segéd kéznek használja, a jobb kezét használja elsődlegesen. Felkockázott szendvicset vagy szilárd ételt tud enni egyedül is, de a kanalat például nehezen használja

– árulta el az édesapa, miben kell segíteni a kislánynak, aki maga is sokat mondja, hogy szeretne megtanulni járni, hogy együtt játszhasson testvéreivel az udvaron.

„Nem tudom őt elvinni egy játszótérre sem, hiszen mégis, hogy csúszdáztassak egy gyereket, aki nem tud járni? Nagyon nehéz ez lelkileg, de már beletörődtem és tudom, hogy nem szabad feladni, a cél érdekében, ami a járás" – tette hozzá az édesapa, aki már a híres Dr. Igor Nazarovhoz is eljuttatta Korinát Barcelonába, aki megműtötte a kislányt.

Szabolcs mindent megtesz, hogy kislánya megkapja a szükséges tornát és fejlesztést. Fotó: Nyaradi Adrienn

Szabolcs két műszakban dolgozik, de már alig bírja

„A műtét sokat segített rajta, de most úgy néz ki újból meg kell ismételni a műtétet. Addig még rengeteg fejlesztés vár ránk, amit anyagilag egyre nehezebben bírok" – mesélte a Ripostnak Szabolcs. Az édesapa két műszakban dolgozik a gyerekek nevelése mellett, a fejlesztésekkel és tornákkal járó anyagi terheket azonban így is nehezen bírja.

Sok fejlesztés kell még, aminek borsos ára van. Egyedülálló szülőként mindezt előteremtenem nagyon nehéz, pedig tudom, hogy valahogy meg kell lennie, hogy elérjük a célunkat

– mesélt az anyagi gondokról az édesapa, aki hozzátette, hogy igyekszik mindent megadni a gyerekeknek, de a fejlesztések akár 600 ezer forintba is kerülhetnek utazással és szállással együtt.

„Egy héten 2x járunk Dévény-tornára, konduktív fejlesztést is kap Korina, csak lassú az előrehaladás. Különböző tornákra, fejlesztésekre járunk évek óta, de nem adjuk fel" – hangsúlyozta Szabolcs.

Az édesapa minden segítségért nagyon hálás, amit kislánya fejlesztésére fordíthat. Fotó: Facebook / Korina Lépteiért Alapítvány

A család célja, hogy Korina is tudjon járni

Azt, hogy mikor tanulhat meg a kis Korina járni, még a szakemberek sem tudják. Az édesapa szerint, ha valaha ez meg is valósul, akkor is csak segédeszközzel fog tudni, ő azonban nem adja fel. Egyedülállóként, szülei segítségével igyekszik a legnagyobb szeretetben nevelni gyermekeit, köztük Korinát, akinek a fejlesztéseire az anyagiakat is előteremti. Most a Szívvel Lélekkel Csoport indított gyűjtést Korina javára, hogy fedezni tudják az előttük álló fejlesztéseket és tornákat, de a gyűjtésbe bárki beszállhat, amiért az édesapa előre is nagyon hálás.