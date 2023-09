Budapesti telefonfülke-körkép: botrányos állapotok az utcákon

Már csak a régi emlékekben szépek az utcai telefonfülkék… Évről évre fogy a számuk, mint nemrég megírtuk, az utolsó évben 400-zal csökkent. A mobiltelefonok elterjedésével szinte teljesen funkciójukat vesztették, pontosabban funkciót váltottak, mert most is használják őket – de nem telefonálásra… a graffitisek vagy az utcán vizelők kedvenc célpontjai lettek. Az elkeserítő állapotok nem zavarják sem az üzemeltető Telekomot, sem Karácsony Gergelyéket, pedig iszonyatosan rombolják a városképet az undorító fülkék.

A témáról a Ripost készített összeállítást és elképesztő képgalériát…

És ez a fülke még a szebbek közül való… Fotó: Ripost

A Magyar Telekomnak jogszabály által leírt kötelezettsége üzemeltetnie telefonfülkéket, de évről évre kevesebb van belőlük. Havonta átlagosan egy segélyhívás indul a nyilvános telefonfülkékből az ingyenes segélyhívó számra. A statisztikáik szerint a telefonfülkék használata az elmúlt években már a nulla felé tart – ami mondjuk az állapotuk miatt sem csoda: ki akarna egy ilyen undorító fülkébe akár belépni is, nemhogy fölemelni a kagylót?

Fotó: Ripost

WC-nek használják őket

A fülkék a vandalizmus és rongálások áldozatai is – de mintha senki nem is törődne velük. A fülkék jó része közegészségügyi szempontból is nagyon problémás, hiszen dől belőlük a vizelet- és fekáliaszag.

A Magyar Telekom csak ritkán foglalkozik a fülkékkel, főként csak a reklámfelületeiket cserélgetik, emiatt az elhanyagoltság jeleit mutatják. Azt is fontos elmondani, hogy a készülékeket telefonálásra használni csak ritka kivétellel lehet. A Ferenc körúton például főként kártyás készülékek vannak, amik már csak segélyhívásra használhatóak, hiszen a telefonkártyák árusítása megszűnt. De volt olyan fülke is, aminek a kagylóján vastagon állt a mocsok, amit az embernek a füléhez kellett volna fognia. Nyilván így telefonálásra sem ez, sem a nyilvános WC-nek használt fülke sem alkalmas.

A telefonfülkék fénykora: amikor még telefonkönyv is volt benne… Fotó: Fortepan

És ez a mai helyzet: szemét és ürülék… Fotó: Ripost

Szeretnéd a füledhez szorítani ezt a kagylót? Fotó: Ripost

A főváros vezetését láthatólag nem zavarja a Budapestet elcsúfító telefonfülkék állapota, a Telekom pedig mintha nem akarna költeni rájuk.

Kötelességük fenntartani 3000 lakosonként 1 fülkét

A Magyar Telekomnak jelenleg még mindig kötelessége fenntartani és üzemeltetni ezeket a telefonfülkéket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság SK/8408-2/2018. számú és SK/14227-5/2020. számú határozatai alapján.

A kijelölt egyetemes szolgáltató köteles egy adott településen minden megkezdett háromezer lakosonként legalább 1 darab, háromezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább 1 darab nyilvános telefonállomást működtetni, továbbá ezen nyilvános telefonállomások legalább 3%-át hallás-, vagy mozgáskorlátozottak által is használható módon köteles kialakítani – tudtuk meg az NMHH-tól. Úgy tudjuk, az NMHH vizsgálja, hogy szükség van-e még a telefonfülkékre, így elképzelhető, hogy lesz változás.

