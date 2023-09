Szenzációs felfedezés: élet jeleire bukkanhattak a Naprendszerünkben

Amióta az ember tisztában van azzal, hogy a Föld egy bolygó, s a bolygó a Naprendszer része, s hogy a mi bolygónkon kívül még sok-sok más bolygó is van az univerzumban, azóta foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy vajon más bolygón is létezhet-élet? Természetesen már az is szenzációs felfedezés lenne, ha egysejtű életformákat találnánk valahol, a fantáziánkat azonban elsősorban az értelmes, tudattal és intelligenciával rendelkező fajok izgatják. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy nemcsak hogy vannak idegenek, hanem bizony rendszeresen látogatják is a Földünket. Az egész internetet bejárta például a hír, hogy a Metropol olvasója ufót fotózott Szegeden. Most azonban a NASA űrteleszkópja mért érdekes adatokat.

Úgy tűnik, a mi Naprendszerünkben is lehet élet / Fotó: Pixabay

Azt már régóta tudjuk, hogy nem adhat örökké otthont az emberi fajnak a Föld bolygó. Előbb vagy utóbb élhetetlenné fog válni a klímája miatt, s el fog jönni az a pillanat, amikor a Nap bekebelezi a bolygónkat. A kérdés csak azt, hogy a Föld az emberrel vagy az ember nélkül válik-e majd lakhatatlan bolygóvá? Amióta ezzel a ténnyel tisztában vagyunk, a tudósok gőzerővel kutatnak egy olyan bolygó után, amely képes lenne otthont adni nekünk akkor, amikor itt már nem maradhatunk tovább. Nagyon sokáig csak bolygókban gondolkodtunk, most azonban úgy néz ki, hogy akár egy hold is képes arra, hogy produkálja az élet feltételeit.

A NASA James Wabb űrteleszkópja észrevette, hogy a Jupiter Európa nevű holdján szerves anyagok vannak, sőt szén-dioxid, amely pedig a földi élet feltétele. A kutatások azt is kimutatták, hogy lennie kell a holdon valamilyen belső óceánnak, amely ráadásul sósnak tűnik. A NASA dolgozói izgatottak, és intenzív kutatást indítanak: 2024-ben startol a Clipper küldetés, amely az Európát hivatott feltérképezni.