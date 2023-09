Minden égővörös a térképen: csúcson az allergiaszezon

Budapestet elárasztották a gyomok, mint arra olvasóink jelzései és a fotópályázatunkra küldött sok száz olvasói fotó is rávilágított. A gazok között sajnos ott van a parlagfű is, aminek virágporát a legveszélyesebb allergiát okozóként tartják számon, de más allergiát okozó növényeknek is szezonja van. Ezeknek azonban nem mindegyike sorolható a gyomok közé.

A parlagfű pollenje a legveszélyesebb Fotó: Pesti Tamás

A lakosság körülbelül 15-16 százaléka szenved allergiás tünetektől. Az allergiás tüneteket okozó növények közül napjainkban az első helyen a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a parlagfű szerepel, a virágporának koncentrációja országos átlagban eléri a nagyon magas szintet.

Minden égővörös az extrém pollenterhelés miatt: a szombat reggeli pollentérkép. Forrás: idokep.hu

Ezért fel kell készülni a tünetek fokozódására, és ebben csak átmeneti enyhülést hozhatnak a helyi záporok. Magas koncentrációban van jelen a csalánfélék virágpora is, ami ugyan nem jelent különösebb allergiás veszélyt, csak ha a leveleivel érintkezik a bőr. Az okoz viszkető, fájdalmas kiütéseket.

A csalánnal érintkezés viszketést, fájdalmas kiütést okoz Fotó: Montypeter

A parlagfűre érzékenyeknél közepes/erős tünetek jelentkezhetnek, melyek a pollenkoncentráció emelkedés hatására fokozódhatnak, jelentkezhet orr- és szájnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. A parlagfűre érzékeny allergiások számára fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése. A tünetek enyhítésére javasolt a pollen-előrejelzés folyamatos követése.