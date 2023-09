Mint tudjátok, pont az a korszak szenvedett csorbát Zsombi életében, ami most huginál elkövetkezik lassan. A kúszás, mászás kora. Zsombi kérdezi is mindig tőlem, hogy Luca tornázik? Aztán mondjuk neki, hogy nem, ez neki természetes. Sajnos ez a korszak Zsombinál már erősen érintett volt az SMA tüneteivel. Így ami természetes kíváncsiság a babák életében, az neki később már kemény munka, azaz torna maradt. Így is rögzült a fejecskéjében. De a felfedezés örömét és újraélését talán Luca elhozza neki is