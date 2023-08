„Szükség van egy valódi Randi-pontra a Blahán” – Szimbolikus „találka óra” kerülhet a Blahára – Galéria

Az otlet.budapest.hu oldalon jelent meg az a civil javaslat, miszerint újra legyen Randi-óra a Blaha Lujza téren. Az ötletet a budapesti közösségi költségvetés felhívására küldték be azzal a céllal, hogy ismét legyen egyfajta nosztalgikus, de hasznos találkapont a téren. Az ötletgazda szerint „egy olyan Randi-órára van szükség, amit a város lakói egy szakmai-részvételi folyamat során közösen álmodnak meg”. A benyújtó azt javasolja, hogy Budapest írjon ki ötletpályázatot az új Blaha Lujza téri „Randi-órára”, a beérkező Randi-óra ötletek közül pedig válassza ki előbb egy szakmai zsűri azokat, melyek közül a városlakók majd megszavazhatják, melyik valósuljon meg.

Fotó: Fortepan/Jurányi Attila

„Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a 6-os megáll”

Egészen 1965-ig állt a Blaha Lujza téren az az ikonikus óra, amire mára sokan csak úgy emlékeznek, mint „Randi-órára", hiszen a tájékozódási eszköz egyben kultikus találkozópontja is volt a fővárosnak, sokan ide beszélték meg a randevú előtti találkát. Ahogy a Lajtai Lajos és Békeffi István operettjéből is ismert dal mondja, az óra egykor a Nemzeti Színház előtt állt, amit 1965-ben robbantottak fel, '66-ban pedig már arról írtak a fővárosi lapok, hogy szökőkút kerül a helyére. Ezt a sokak számára fontos órát állítaná most vissza Lajos Béla ötlete, amit a budapesti, fővárosi 1 milliárdos részvételi költségvetésre, a Közösségi Költségvetésre küldött be.

Hiányzik a Blaha Lujza térről egy olyan városképi elem, ami élettel tölti meg a teret. Itt a Randi-órának már hagyománya van, ezért újra egy Randi-órára van szükség: ezúttal viszont döntsenek a budapestiek arról, hogy milyen legyen az új Randi-óra

– írja az ötletet benyújtó Lajos Béla.

Szükség van egy valódi Randi-pontra a megújult Blaha Lujza téren!

– teszi hozzá, amivel sokan egyet is értenek. Az ötlet a nevezés lezárulta után jelenleg arra vár, hogy a szakértők elbírálják, vagy módosítsák a megvalósíthatóság érdekében a kezdeményezést és felkerüljön a szavazólapra. Ez után jön majd a szavazási időszak, ahol elegendő szavazatot kell kapjon a Randi-óra ötlete ahhoz, hogy meg is valósuljon és visszatérjen az ikonikus óra, új köntösben.

Azt, hogy milyen volt egykor az óra és a nyüzsgő Blaha Lujza tér, és ehhez képest milyen most – megtekintheted a képgalériánkban: