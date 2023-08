Durva fordulatot vesz az időjárás – őket viseli meg leginkább a brutális változás

A múlt hét végén kezdődött felmelegedés a héten még folytatódik. A nyár végi kánikula ezúttal olyan mértékű, mely az emberi szervezetet is nagyon megterheli. Mutatjuk, mikor mire kell felkészülnöd.

Országszerte 36 Celsius-fok körül lesz a hőmérséklet. Fotó: Bencsik Ádám

A hétfői nap folyamán megtapasztalhatjuk a 31 és 36 Celsius-fok közötti kánikulát, mely a hét további részéhez képest még enyhe időjárásnak számít. Kedden a hétfői időjáráshoz hasonlóan ragyogó, forró napsütés és országszerte száraz idő várható. Egyelőre marad a 31-36 Celsius-fokos, országos hőség – jelezte előre a Köpönyeg.

A sok napsütés mellett már megnövekszik a gomolyfelhőzet szerdán. Északon elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. 33-35 Celsius-fok körüli rekkenő hőség lesz, melyet a párás időjárás miatt többnek érzünk majd.

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás csütörtökön. Elszórtan frissítő zápor, zivatar előfordul, mely rövid időre csökkenti a levegő páratartalmát, utána azonban tikkasztó meleggel kell számolni.

Pénteken nyugat felé haladva egyre több gomolyfelhő várható, és növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye is. Nagyjából 30-35 Celsius-fok várható, mely az eső függvényében hol párás, hol kevésbé párás lesz.

Az utolsó augusztusi hétvégétől markáns fordulat, fokozatos lehűlés körvonalazódik viharos széllel.

Többféle terhelés is éri szervezeted

A hét első napjaiban az ország egész területén erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban tartózkodsz, mindenképpen használj naptejet, viselj napszemüveget. Akár már 30-60 perc napon töltött idő alatt leéghetsz, ha nem a megfelelő faktorszámú napvédőt alkalmazod, esetleg egyáltalán nem használsz semmi ilyesmit.

A hétfői, keddi nap folyamán a levegőben többféle allergén koncentrációja érzékelhető. Nagyon magas koncentrációban van jelen a parlagfű. Magas koncentrációban vannak jelen a csalánfélék, a kenderfélék és az alternaria nevű gomba. Közepes koncentrációban van jelen az üröm. Alacsony koncentrációban vannak jelen a pázsitfűfélék, a ciprusfélék, a tiszafafélék, az útifű, a lórom, a disznóparéj- és a libatopfélék.

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív- és érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, erős fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív- és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. A hőguta, a kiszáradás és a leégés veszélyeire is oda kell figyelni. Aki teheti, kerülje a nehéz fizikai munkát. Fogyassz könnyű ételeket, igyál a szokásosnál több folyadékot, pótold szervezeted só iránti igényét. Az ilyen mértékű kánikula ugyanis már az egészségedre is komoly hatást gyakorol.