Ennyi volt: Véget értek az augusztus 20-ai forgalmi korlátozások

Az augusztus 20-ai ünnepi hétvége már augusztus 18-tól kezdve rengeteg érdekes programot tartogatott szerte az országban. A fővárosban több mint 20 helyszínen, több mint 100 különféle eseményen vehettél részt. A rendezvénysorozat a vasárnap esti tűzijátékkal zárult, mely idén minden korábbit felülmúlt.

Hétfő reggeltől ismét a megszokott forgalmi rend szerint közlekedhetsz a fővárosban. Fotó: Shutterstock

Augusztus 21. hétfő reggeltől ismét a megszokott forgalmi rend szerint közlekedhetsz a fővárosban. A Magyarország születésnapjához kapcsolódó rendezvények után az elmúlt hét lezárásai ugyanis megszűntek.

Ma van az atlétikai világbajnokság 3. napja

Az idei évben egy kivételesen nagyszabású sportrendezvényt köszönthetünk a városban: több mint 200 országból érkezett 2000 atléta Budapestre, hogy a sportok királynőjét ünnepelje. A kilenc napon át tartó atlétikai világbajnokságon, melynek ma van a harmadik napja, szurkolhatsz a versenyzőknek olyan versenyszámokban, mint például a 100 méteres síkfutás, a diszkoszvetés, a súlylökés, a kalapácsvetés, a gerelyhajítás, a hármasugrás, a rúdugrás, a távolugrás és a magasugrás.

A rendezvény egyik különlegessége a vadonatúj helyszín: a Nemzeti Atlétikai Központ, mely nemcsak a magyar atlétika új otthona, hanem Közép-Európa legnagyobb verseny- és edzőközpontja is. A szervezők célja a Kelet-Közép-Európában először megszervezett eseménnyel a versenyző szuperhősök bemutatása és az irántuk érzett tisztelet kifejezése, de emellett mindannyiunkhoz és a fiatal generációhoz is szólni kívánnak. Miközben szoríthatunk azoknak a versenyzőknek, akik nap mint nap feszegetik az emberi képességek fizikai határait, bátorítást kaphatunk, hogy mi magunk is mozogjunk, és közelebbről megismerjünk egyes sportágakat.

Töltsd jól a nyarad utolsó napjait!

Szerte a fővárosban számos helyen tudsz kikapcsolódni és feltöltődni a nyárutón – hívta fel a figyelmet többek között a Főkert. Szerintük, ha a fővárosban ragadtál vagy már túl vagy a nyaralásaid javán, nem kell messzire menned, hogy leteríthesd a pikniktakaródat és kicsit hűsölj az árnyékban valahol a belváros egy eldugott, csendes helyén.

Ha éppen vízpartra vágysz, látogass el a Feneketlen-tó partjára, a Duna mellé a Margitszigetre, vagy akár a Pünkösdfürdő parkba. „Mindhárom helyszínen találsz nagy kiterjedésű zöldfelületeket, ahol tollasozhatsz, labdázhatsz, vagy elnyúlhatsz a fűben a lombok alatt a tó vagy a Duna partján. Pünkösdfürdőn akár bográcsozhatsz is a kialakított tűzrakóhelyeknél, vagy gumiborítású sportpályán focizhattok, kosarazhattok” – hívták fel a figyelmet.

Ha nem riaszt vissza egy kis emelkedő, a Tabán és a Gellérthegy neked való helyszín: a budai Várra néző panoráma mindenképpen kárpótol a hegymászásért. A gyerekek sem fognak unatkozni ezeken a zöldterületeken, a tabáni játszótéren szinte a várba repít a hinta, a gellérthegyi Cerka-firka játszón pedig a nemrég visszahelyezett megújított mászóváron ügyesedhetnek kicsik és nagyok, vagy a méltán népszerű csúszdaparkban suhanhatnak a kanyargós csúszdákon. A budai oldalon maradva a Vérmező és a Városmajor kínál kikapcsolódási lehetőséget sportpályákkal, fitnesz eszközökkel és árnyas gyepes területekkel.

A pestieknek át sem kell kelniük a Dunán, ha felfrissülésre vágynak. A Szent István parkban kivilugasban andaloghatnak és a gyerekek is jól érzik magukat a fákkal árnyékolt játszótéren. Pesten is találsz igazán nagy kiterjedésű zöldfelületet, a Népligetben rengeteg árnyas gyep várja a pihenni vágyókat.

Secondhand, avagy turi vásár a Montage-ban

A Zanótrend insta-butik hamarosan bezár, de a raktárukban még rengeteg ruha vár gazdára, ezért augusztus 21-ig igazi turit szerveznek az oldal megteremtői. A Montage Budapest teraszán a mai nap még 500 és 1000 forintos áron vásárolhatsz meg több holmit, és így ahhoz is hozzájárulhatsz, hogy a Zanótrend története egy nagy fináléval záruljon a turizás utolsó napján.

30 éve tűnt el egy Marsot kutató NASA űrszonda

1993-ban veszett el egy NASA űrszonda, mely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen. A küldetés 980 millió dollárba került.

85 évvel ezelőtt született Kenny Rogers

1938. augusztus 21-én született Kenny Rogers country-énekes, dalszerző, színész, aki minden idők legtöbb lemezt értékesített zenei előadója. A countryn kívül pop és rock műfajban is sikeres volt. Több mint 100 millió lemezt adott el. Több filmben és sorozatban szerepelt. Rogers 81 lemezt jelentetett meg pályafutása alatt, a karácsonyi és válogatáslemezeket is beleértve. 2013-ban beiktatták a Country-hírességek Csarnokába.

Hétfőn folytatódik a kánikula

Sok napsütésre van kilátás hétfőn és nagyon kevés a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szél megélénkülhet. Továbbra is marad a nyaralóidő 32 Celsius-fok körüli maximumokkal – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.