Súlyos autóbaleset történt, egy kisgyermek életét a babaágy mentette meg

Ijesztő pillanatokban lehetett része azoknak a turistáknak, akik szombat este a brit Pembrokeshire-i Newgale kempingben sátraztak. Egy személyautó sofőrje ugyanis elveszítette az irányítást a kocsija felett, és keresztül hajtott a sátrakon, amelyekben az emberek aludtak, az este 22 óra 30 perckor történt. 9 ember megsérült, közülük ketten olyan súlyos állapotba kerültek, hogy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A másik súlyos sérült a kocsi egyik utasa volt.

Az egyik súlyos sérültet mentőhelikopter szállította kórházba /Fotó: Pixabay

Egy kisgyerek is volt a sérültek között, akiről kiderült, hogy az mentette meg az életét, hogy egy hordozható babaágyban aludt, amely az ütközés hatására felborult, benne a csecsemővel, de szerencsére az ágy így is megvédte a komolyabb bajtól a kicsit - számolt be róla a Metro magazin.

A kemping tulajdonosa a lapnak nyilatkozott az incidensről:

Az autó száguldott le a dombról, és megpróbált fékezni, de nem sikerült neki. Többször is megfordult a tengelye körül, majd gurult tovább és egy sátornak csapódott. Egy kisgyermek aki a sátorban volt, szerencsésen megúszta, mert egy babaágyban feküdt. Ez egy tragikus baleset, amivel a rendőrség foglalkozik, a nyomozás folyamatban van, egyelőre ennyit mondhatunk

- zárta sorait Mike Harris.