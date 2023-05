Békefi Vikiék megmutatták a frissen elkészült babaszobát: „Nagyon vártam már ezt a szakaszt”

Egyre többen mondják és írják is Békefi Vikinek: látszik az arcán, hogy hamarosan szülni fog. Az énekesnő már nagyon várja, hogy kezében tartsa kislányát, amire legújabb fotói alapján már csak nagyon keveset kell várni. A kismama éppen ezért nagyon aktív az elmúlt hetekben is, hogy minden készen álljon a kicsi fogadására.

Békefi Viki az utolsó hetekben is aktív (Fotó: Máté Krisztián)



Békefi Viki megmutatta a babaszobát

A színésznő-énekesnő szerelmével, Feng Ya Ou-val januárban jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják. A fiatalok még a Sztárban sztár leszek! Műsorban szerettek egymásba és azóta roham léptekben lépte a szinteket kapcsolatuk. Hamar összeköltöztek, majd miután kiderült, hogy Viki várandós, titokban össze is házasodtak. Mindketten azt szerették volna, ha kislányuk gyönyörű babaszobába érkezik, így nagy elánnal vetették bele magukat a munkálatokba. A kismama is kivette részét még a férfi munkákból is, fúrt-faragott, glettelt a cél érdekében. Főleg, hogy a terhességnek ebben a szakaszában már bármikor beindulhat a szülés.

Mivel június elején érkezik kislányunk, Vikivel megbeszéltük, hogy nem akarunk semmit sem az utolsó két hónapra halasztani, tehát amint végeztünk a Sztárban Sztár műsorában a zenei háttérmunkáinkkal, nagypénteken máris elkezdtük felújítani a családi fészkünket

– mondta korábban a Ripost-nak Feng Ya Ou.

Tegnap végül a babaágyat is összeszerelte a leendő apuka a sógorával, minden a helyére került. A végeredményt büszkén mutatták meg követőiknek, akiknek nagyon tetszik az elkészült babaszoba, sokan gratuláltak. Igaz néhányan azt is odaírták: Mintha már látszódna az arcodon hogy hamarosan szülni fogsz..., amire a kismama válaszolt is, miszerint az utóbbi időben egyre többen mondják ezt neki.

Apás szülést terveznek

Feng Ya Ou korábban már beszélt arról is, hogy szeretne bent lenni a szülőszobában. Most már éppen ezért a fellépéseket is válogatja, a kiírt időponthoz képest plusz, mínusz egy héten nem lép fel, nehogy lemaradjon első gyermeke születéséről.