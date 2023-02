„Biztosan apás szülés lesz” – terveikről vallott Békefi Viki és Feng Ya Ou

Békefi Viki és Feng Ya Ou Ferenc életük egyik legboldogabb időszakát élik, hiszen januárban teljes titokban összekötötték az életüket, majd azt is bevallották, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek. Azóta az is kiderült, hogy a csinos énekesnő kislányt hord a szíve alatt, akinek érkezését már tűkön ülve várják. Már a nevét is kiválasztották a picinek, ám egyelőre nem szeretnék megosztani nagyvilággal. Annyit azonban elárultak, hogy szeretnének magyar és kínai nevet is adni a kicsinek.

Hamarosan kislánnyal bővül Békefi Vikiék családja Fotó: Czerkl Gábor

Apás szülést terveznek

A fiatal sztárpárt az Instagram-oldalukon faggatták a rajongók, főként a babavárással kapcsolatban. Többek között fény derült arra, hogy Vikiék apás szülésre készülnek, Ya Ou pedig már az első felkészítő óráján is túl van.

„A tegnapi nap folyamán vettem részt az első ilyen felkészítő órán, ami az apás szülésről szólt. Minden infóval, amit elmondott a lány, teljesen egyetértettem vele, amúgy is így készültem rá, úgyhogy biztosan apás szülés lesz” – mondta a büszke apuka, akit azért figyelmeztetett a felesége, hogy élesben lehet éri majd pár meglepetés.

Élesben biztos fog érni meglepetés, de én szívből örülök, hogy apás szülés lesz.

A széltől is óvja

Bár Viki szerencsésnek mondhatja magát, már csak azért is, mert semmilyen kellemetlen velejáróját nem tapasztalja a várandósságának, de még szerelme Feng Ya Ou Ferenc is folyamatosan a nyomában van, hogy mindenben segítse. Legutóbb például egy eséstől mentette meg a kismamát, aki mostanában sokszor elveszti az egyensúlyérzékét.

„Ahogy nő a pocakom, egy kicsit megváltozott az egyensúlyérzékem. Ya Ou néha emiatt is retteg, mert van, hogy csak állok mellette a szobában és korrigálok vagy gyorsan el kell kapnia, mert kis híján felborulok. Úgy támogat, mintha nem várandós lennék, hanem valami komolyabb állapot állna fent nálam. Állandóan a nyomomban van és a szinkronstúdióba is gyakran elvisz, aminek örülök. Viszont néha jó amikor külön dolgozunk, mert együtt élünk és nagyon szeretjük egymást, de így legalább van miről mesélni a másiknak” – mesélte legutóbb a Borsnak Viki.