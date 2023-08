Rettenetes: az ágya végében találta meg a lánya holttestét az anya

Élettelenül találta az ágya végében egy anya a 21 éves lányát: Chloe Caton szervezetében a törvényszéki orvos többféle kábítószert is talált. A család képtelen feldolgozni a tragédiát, az anya, Ami elmondása szerint a lánya, aki egyébként egy fogászati rendelőben dolgozott recepciósként, mindig boldog és egészséges volt - írja a The Sun.

Ami Caton elmesélte, hogy a lány halálát megelőző estét együtt töltötték az asszony két unokájával és a menyével: grillcsirkét vacsoráztak, majd együtt nézték a Britain's Got Talent tehetségkutatót, ami alatt Chloe még szavazott is a norvég komikusra, Viggo Vennre - aki egyébként később meg is nyerte a műsort -, majd mind elmentek aludni. Másnap reggel, mikor felkelt, a lánya már halott volt, mozdulatlanul hevert a nő ágya végében - bizonyára segítséget akart kérni, mielőtt eszméletét vesztette.

A rendőrség még vizsgálja a haláleset körülményeit.