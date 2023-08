Megszavazták, mi a nyár legidegesítőbb része

Egy közvélemény-kutatásnak hála kiderült, mi az, amit a legtöbb ember gyűlöl a nyári hónapokban: a szúnyogokat. A kétezer felnőtt bevonásával készített amerikai felmérés azt mutatja, a megkérdezettek több mint negyedének (28%) életét nehezítik meg a pimasz kis vérszívók, annyira, hogy még az izzadásnál és a tartós kánikulánál is jobban utálják őket – írja a New York Post.

Fotó: Pixabay

A kérdőív készítői azt is vizsgálták, milyen áldozatot hoznának a válaszadók annak érdekében, hogy szabadulhassanak a szúnyogoktól – és igen meglepő válaszokat kaptak. Ugyanis a megkérdezettek 49 százaléka vallotta azt, hogy inkább órákig állna sorban szabadtéren egy jegykiadó automata előtt, míg 44 százalékuk egy hónapra lemondana a közösségi média eléréséről, amennyiben a szúnyogokat ki lehetne irtani az életükből. A felmérés eredményeiből az is kiderült, hogy sokan a szabadtéri programjaikat is lemondták már legalább egyszer az intenzív szúnyoginvázió miatt, míg másoknak az erős szaga vagy az esetleg bőrirritáló hatása miatt a szúnyogriasztó spray sem nyújt megoldást a problémára.

A közvélemény-kutatók azt is felmérték, milyen gyakran használnak nyáron a válaszadók naptejet vagy szúnyogriasztót, miután a szúnyogcsípések mellett sokan a leégést is a bosszantó nyári jelenségek közé sorolták. A megkérdezettek jellemzően csak heti háromszor nyúltak a tubusért, ami a szakértők szerint nem túl jó arány, nyáron ugyanis kiemelt fontosságú a napfénnyel szembeni védekezés, a bőrünk óvása.

Fotó: Pixabay

A felmérés alapján a legidegesítőbb nyári elemek képzeletbeli dobogójáról épp csak lecsúszott a magas páraszint, a megnövekedett forgalom, az árnyék hiánya vagy éppen a túlzott klímahasználat. Ha pedig a szúnyogcsípésekkel borított test helyett más kényelmetlenséget választhatnának, a válaszadók közül sokan a sorban állás és a közösségi média hanyagolása mellett azt is bevállalnák, hogy egy hónapig megszakítanák az internetelérésüket, egy napig átizzadt ruhában mászkálnának, hétvégén is dolgoznának, vagy a legrosszabb esetben még a légkondijuk működőképességéről is lemondanának.