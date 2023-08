A katasztrófavédelem több vármegyében irtja a szúnyogokat, ez kedvez most a szaporodásuknak

A záporokkal, zivatarokkal tarkított szeles időjárás miatt nem mindenhol tudtak gyéríteni az elmúlt napokban, most ezeket is pótolják. Mutatjuk a héten főként hol gyérítenek a katasztrófavédelem munkatársai.

A héten több vármegyében gyérítik majd a szúnyogokat Fotó: Balázs Attila

A héten Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Vas és Zala vármegyében, összesen 274 településen, 59 ezer hektáron lesz szúnyoggyérítés. A Szigetközben, Komárom térségében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Vas vármegye számos településén avatkoznak be a szakemberek, akik emellett pótolják az előző heti szeles időjárás miatt Szolnok térségében és Zala vármegyében elmaradt munkákat.

Az elmúlt hetek nyárias, meleg időjárásának köszönhetően csökkent a csípőszúnyog-tenyészőhelyek nagysága, és kevesebb vérszívó fejlődött ki. A folyamatos gyérítésnek köszönhetően és az időjárás miatt a katasztrófavédelem közleménye szerint júliusban kevesebb területen volt szükség beavatkozásra. Július végére azonban változott a helyzet, az esők után tömegesen alakultak ki kisebb tenyészőhelyek, sok ezek közül magántelkeken. Egy-egy esőzés után is fontos felszámolni vagy lefedni a kertben létrejött kisvizeket, hogy ne szaporodhassanak el a vérszívók.

A kifejlett szúnyogok ellen platós gépjárművekre rögzített permetező berendezésekkel avatkoznak be a települések belterületein. Az alkalmazott készítményt kis dózisban juttatják ki, ebben a mennyiségben emberekre, háziállatokra és növényekre nincs káros hatással. A kezeléseket napnyugta után hajtják végre, így az irtószerrel a nappal aktív rovarok nem találkoznak – írták.

Ma van a lomtalanítás utolsó napja

A IV. kerületben augusztus 2-án szerdán ér véget a lakossági lomtalanítás. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Kihelyezhetők:

az elhasználódott bútorok,

ágybetétek,

szőnyegek,

bőrönd,

nagyméretű sporteszközök (pl. síléc),

használati tárgyak (pl. gyermekfürdető).

Tilos kihelyezni:

veszélyes hulladékot,

háztartási szemetet,

szelektíven gyűjthető csomagolóanyagokat és üvegeket, papírokat,

építési, bontási törmeléket,

ipari és elektromos hulladékot.

Az Architects zenél a Budapest Parkban

Az Architects az egyik legismertebb brit metalcore csapat. Csakúgy, mint legutóbbi The Classic Symptoms Of A Broken Spirit című lemezükkel, a legújabb albumukkal is igyekeznek lesöpörni mindent, amit a bandáról valaha is gondoltál. A témáik között szerepel többek között a mentális egészség és a démonaikkal való küzdelem. A zenekart legutoljára 2019-ben hallhattuk a Budapest Parkban, augusztus 2-án pedig új lemezükkel térnek vissza a hazai közönséghez.

Megújul a Pingrumba

Augusztus első hetében átépítik a Pingrumba konyháját, ezért rumli lesz. Az ideiglenes káoszt kihasználva kicsit felforgatják a nyitvatartási időt és az étlapot is, előveszik ugyanis a papírtányérokat. A rumli hetében nem törődnek az inflációval, és minden ételt kedvező áron kínálnak.

74 éves Farkas Bertalan

1949. augusztus 2-án Gyulaházán született Farkas Bertalan, aki pályafutását 1972-ben repülőgépvezetőként kezdte a pápai vadászrepülő alakulatnál. 1977-ben vadászpilótaként dolgozott, mikor az Interkozmosz nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet–magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést 1978 tavaszától Csillagvárosban, a Gagarin Űrhajós Központban: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Két év alatt, kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepülésről és az űrállomásról, miközben tudták: csak egyikük mehet majd.

Farkas Bertalan és Magyari Béla még 2005-ben Fotó: Soós Lajos

Az 1980. május 26-án kilőtt Szojuz–36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta, Valerij Kubaszov volt. 1980-ban az Interkozmosz programban nyolcnapos űrrepülést hajtott végre V. Kubaszov, L. Popov és V. Rjumin szovjet űrhajósokkal együtt a Szaljut–6, Szojuz–35 és Szojuz–36 űrkomplexumra, ahol orvosbiológiai és fizikai kutatásokat, távérzékelési és erőforráskutatási kísérleteket végeztek. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak.

Farkas Bertalan három gyermek apja, a hivatásos repüléstől már visszavonult, de a mai napig számos meghívást kap különböző tudományos intézményektől, hogy tapasztalatait, tudását megossza az érdeklődőkkel. 1986 óta az MTA Interkozmosz Tanácsnál kutató mérnök ezredes és elnökségi tag, 1989-től a Nemzetközi Űrhajós Szövetség intézőbizottsági tagja.

101 éve halt meg Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell skót születésű feltaláló, tudós és mérnök volt, aki nevéhez legtöbben az első praktikusan működő telefont kötik. 1885-ben társalapítója volt az American Telephone and Telegraph Companynak (AT&T) is.

Bellt hallással és a beszéddel kapcsolatos kutatásai arra késztették, hogy hallókészülékekkel kísérletezzen, ami végül azzal zárult, hogy Bell 1876. március 7-én megkapta a telefon első amerikai szabadalmát.

Sok más találmány létrejötte jellemezte Bell későbbi életét. Fejlesztő tevékenysége megfigyelhető az optikai távközlés, a szárnyashajók és a repülés területén is.