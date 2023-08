Különleges ajándékot kapott Ferenc pápa egy magyar mesterembertől

Szakmájának köszönhetően Vasvári Zoltán bajba jutó cégeken szokott segíteni. Pont ezért került kapcsolatba egy egyedi üvegeket gyártó céggel. Ez sajnos egy kihalóban lévő mesterség Magyarországon.

Kihalóban ez az üveggyártó szakma – Fotó: TV2

Az országban a tavalyi évben összesen 200 ember volt, aki ért a tömlősüveggyártáshoz, és alkalmas rá.

– emelte ki Vasvári Zoltán, aki elmondta: sajnos a legnagyobb baj, hogy nincs is utánpótlás belőlük.

Úgy tervezi megmenteni a céget, és ezt az ősi szakmát is, hogy különböző rendezvényekre mindig visz magával ilyen ajándékokat. Ez egy egyedi, névre szóló pálinkásüveg szokott lenni, ami barátainak is annyira megtetszett, hogy már ők is folyamatosan rendelnek ilyet.

De hogy mi hozhatja meg nekik az igazi hírnevet? Az, hogy még Ferenc pápának is kértek egy ilyen személyes üvegajándékot.

A pápának egy személyes ismerőse kért meg arra, hogy formázzuk meg a Buenos Aires-i bazilikát mint ajándék, mert Ferenc pápa ott kezdte meg papi hivatását.

– mesélte Zoltán. Mivel ennek a bazilikának egy jellegzetes képe van felülnézetből, ezért az üvegre nézve Ferenc pápa egyből felismerte, mit formáz az üvegfigura. Az ajándékot a pápa személyes szakácsa kérte, akivel Zoltán egy pesti útja során találkozott egy barátján keresztül.

Hosszú távú célja az, hogy Magyarországon is megismertesse ezt a terméket. Gondos előmunka, tervezés szükséges az üveggyártáshoz. A figyelem és a törődés a fő indíttatása az egésznek.

Szerintem ez nem is szakma, hanem inkább egy művészet

– tette hozzá. Magyarországon többek között Novák Katalinnak is adtak már egy ilyen üvegszobrot, amit elmondása szerint a köztársasági elnök azóta is az asztalán tart, annyira megtetszett neki első pillantásra.