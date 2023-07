Kotyogtak III. Károly szakácsai, ilyen ember a király

Hercegi kora óta legendák keringenek arról, milyen komoly elvárásai vannak II. Erzsébet legidősebb gyermekének a személyzettel szemben, legyen szó a fürdőjéről, ruhái vasaltságáról vagy a menü összeállításáról. III. Károly két korábbi séfje, Carolyn Robb és Darren McGrady igazi kulisszatitkokat osztott meg arról, hogyan etették egykor a királyt – írja a Delish.

Az, hogy III. Károly mennyire elkötelezett híve a biogazdálkodásnak, messze földön ismert tény, azonban McGrady szerint a király már akkor lelkesült az irányzatért, amikor szinte még fel sem találták. Az elsők között alakíttatott ki tanúsítványokkal elismert biogazdaságot, a zöldségesének pedig alig van párja az Egyesült Királyságban. A szakács azt is elárulta, hogy Károly legnagyobb kedvencei az erdei gombák, és ezzel kapcsolatban egy mókás történetet is elmesélt. Egy alkalommal ugyanis Károly herceg elvitte Balmoralba a séfjeit, hogy begyűjtsék a birtokról a termést – azonban II. Erzsébet is rajongott az erdei vadgombákért, ezért még a fia érkezése előtt kiküldte a kosarakkal a saját embereit, így Károlyék üres kézzel távoztak.

Robb azt is elárulta, hogy a király a szezonális termékekre összpontosítva tervezteti meg szakácsaival a menüt, és mindig örül, ha friss gyümölcsöt kap – rendszerint reggelire mindig kér a kertjéből aznap leszedett gyümölcsöt. Viszont elég válogatós, így mindig tud meglepetéseket is okozni a konyhának. A biztos pont az, ha Károly túrázni megy, ugyanis ebben az esetben mindig nyerő megoldás volt néhány nagy, jól megtömött szendvicset és pár szelet süteményt elcsomagolni neki.

A desszertet azonban csak egy kimerítő gyaloglás után kedveli, máskülönben a király nem édesszájú, a délutáni teához felszolgált süteményeket gyakran érintetlenül küldi vissza. Aminek viszont nehezen áll ellen, az az olasz konyha: kedveli az intenzív fűszereit és a friss zöldségek garmadáját, az abszolút kedvence pedig a szuvidált bárányborda erdei gombás rizottóval, de a polentának is nehezen áll ellen. Az olasz gasztronómia iránti szenvedélyét pedig a fiai is örökölték, McGrady szerint Vilmos és Harry is imádja a pizzát.