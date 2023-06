Így ünnepelték az angolok III. Károly király születésnapját - Galéria + videó!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 1986 óta idén először a brit uralkodó ismét lóháton vesz részt a Trooping the Colour felvonuláson. A 37 éve nem látott hagyománnyal utoljára még II. Erzsébet élt a születésnapján, most pedig úgy látszik, hogy fia, III. Károly király is kedvet kapott.

III. Károly brit király a díszőrség egyenruhájában indul a Buckingham-palotából a hivatalos születésnapja alkalmából tartandó ünnepi felvonulásra Londonban 2023. június 17-én Fotó: Alastair Grant

Ma ünneplik hivatalosan a brit uralkodó a születésnapját, függetlenül attól, hogy az a naptár szerint mikor van. Károly király tényleges születésnapja november 14-én van, ekkor azonban csak egy zárt körű ünnepséget tartanak.