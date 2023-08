Gyom nő a körút közelében lévő virágágyásban is – Egyre több olvasói fotó érkezik a pályázatra – Fotók!

A Metropol egyre több olvasója csatlakozik folyamatosan a Budapest a gyomok fővárosa! című fotópályázathoz, melyre azokat a képeket, olvasói fotókat várja a lap, ahol a főváros közterületeinek elhanyagolt, ápolatlan, gyomos, gazos területei láthatók. Az egyik olvasói fotó a Corvin-közben készült, nem messze a nagykörúttól és az Üllői úttól, ahol a virágládában háborítatlanul nő a gaz.

Nem kéne itt inkább virágnak lennie? – kérdi olvasónk (Olvasói fotó)

A fentihez hasonlóan egy Zuglóban készült felvételen is az látható, hogy a beton virágágyásban tenyészik a gyom, de nemcsak abban, hanem körülötte is térdig ér.

A virágágyásokban és azok körül is rengeteg a gyomnövény (Olvasói fotó)

A Metropol korábban beszámolt róla, hogyan néz ki a baloldali zöldpolitika. Karácsony Gergely főpolgármester számára, úgy tűnik, csak a lebetonozott rakpart a fontos. A főváros kezelése alatt álló többi terület már sokkal nehezebb terepet jelent számára. Talán ezért lehet az, hogy a főváros az utóbbi időben gyomtengerré változott. Olyan világszínvonalú rendezvényekre érkeznek hozzánk a külföldi turisták, mint például a Sziget fesztivál vagy az atlétikai világbajnokság. Arról nem is beszélve, hogy közeledik augusztus 20., Magyarország születésnapja. Ezek ellenére, ameddig a szem ellát, szinte mindenhol csak a gyom várja az embereket.

A Metropol olvasói korábban felhívták a figyelmet többek között a Vágány utcai buszmegállóra és környékére, ahol térdig ér a gaz. Az egyik Józsefvárosban készült felvételen pedig az Orczy tér gyomtengere látható. A magasra nőtt gyomnövények szegélyezte járda meglehetősen csúnya.

Az Orczy tér közelében gyomok szegélyezik a járdát (Olvasói fotó)

Sajnos hasonló a helyzet a Nagykörúton is, ami pedig meglehetősen forgalmas hely, sok külföldi és vidéki turista is megfordul ott. A Mammutnál embermagasságú a gyom, a Corvin közben gazzal ágyaztak meg a gyalogosoknak, a Petőfi hídtól a Nyugatiig a villamossín mellett párhuzamosan fut a gyom. Ez pedig nemcsak a látványt tekintve csúnya, de az allergiások is megszenvedik, meg az állatok is, a bundájukba ugyanis befészkeli magát és gyulladást okoz a toklász.

A józsefvárosi Orczy tér gaztengere (Olvasói fotó)

Ilyen egy európai főváros? Szerintünk aligha! Éppen ezért indítottunk fotópályázatot, hogy felhívjuk a Városháza figyelmét az elkeserítő jelenségre.

Nézd meg a Bors videóján, mi a fővárosiak véleménye!

Budapest a gyomok fővárosa! Fotópályázatot hirdetünk, célunk, hogy buzdítsuk a fotósokat, hobbifotósokat vagy éppen a fotózni vágyókat arra, hogy bemutassák a gyomokkal borított fővárost, rávilágítva arra, hogy amikor nagy nemzetközi fesztiválok és sportesemények zajlanak Budapesten – mint a Sziget és az atlétikai világbajnokság –, akkor mennyire zavaróak az elhanyagolt területek. Nem beszélve arról, hogy a városlakók számára is kellemetlen a gyomos utcák, terek látványa, az allergiások pedig szenvednek tőle. Célunk az, hogy az olvasók/userek segítségével rávilágítva erre a problémára, minél tisztább és gyommentes legyen gyönyörű fővárosunk! A legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazzuk és fényképfelvételeiket közöljük. A pályázatra minden 18. év feletti magyar állampolgár jelentkezhet, felső korhatár nincsen. A pályázatokat a fotopalyazat@metropol.hu e-mail-címre várjuk legalább 1, maximum 3 Mb terjedelemben. Az e-mail-cím augusztus 14-én 10 órától 27-én éjfélig él. Egy pályázó több fotót is küldhet, de maximum 30 db-ot. Kérjük, a fotóhoz mellékelt levélben és a kép elnevezésében tüntessék fel a helyszínt, ahol a felvétel készült! A pályázatban csak olyan fotóval lehet pályázni, amelyen azonosítható, hogy a fotó Budapesten készült és gyomos területek láthatók a fotón.

Határidők:

Pályázati időszak 2023. augusztus 14. 10:00 órától – 2023. augusztus 27. 23:59 óráig tart

Eredményhirdetés időpontja: 2023. szeptember 1.

A nyertesek nevét a szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi az eredményhirdetéstől számított 1 napon belül. A nyertesek nevét közzétesszük a Metropol újságban is és e-mailben értesítjük a nyerteseket.

Nyeremények:

1. díj: 150.000 Ft értékben Auchan-utalvány

2. díj: 75.000 Ft értékben Auchan-utalvány

3. díj: 50.000 Ft értékben Auchan-utalvány

A beérkezett pályázatok közül az első három helyezett pályázót a szervező által összeállított zsűri választja ki.