Budapest a gyomok fővárosa: a Vágány utcai buszmegállóban méteres gyomok nőnek

Egyre-másra érkeznek a pályázatok a BUDAPEST A GYOMOK FŐVÁROSA! című fotópályázatunkra és olvasóink arról számolnak be, hogy nincs nehéz dolguk. Miközben olyan nemzetközi rendezvényeknek ad otthont a magyar főváros, mint a Sziget, a héten kezdődő atlétikai világbajnokság vagy a hétvégi, augusztus 20-i, Európában is egyedülállónak mondható rendezvénysorozat, gyomtenger fogadja a látogatókat. Itt az allergiaszezon is, ami a városlakók számára is nehezen elviselhetővé teszi, hogy elhanyagoltak a közterületek, nincs kaszálás.

Olvasónk egy Orczy téri buszmegállóban fotózott, kiábrándító a látvány – Olvasói fotó

Olvasóink a város minden pontjáról küldtek be képeket, a Metropol stábja pedig a Vágány utcában nézett körül, mert az a hír járta, hogy még a buszra is csak ember magasságú gyomokon keresztülvergődve lehet felszállni. És tényleg! Elképesztő állapotokat találtunk, méteres gyom nő mindenütt, a járdaszegélynél, a házfalak mentén, és senki sem vágja-gondozza. Pedig a Vágány utca közvetlenül a Városliget határában van. A Városliget parkjait, útjait nem a főváros gondozza, meg is látszik rajta, minden tiptop, Annál rosszabb látni, hogy körülötte a fővárosi fenntartású utak, zöldfelületek elhanyagoltak, gazosak, gyomosak.

Ilyen egy európai főváros? Szerintünk aligha! Éppen ezért indítottunk fotópályázatot, hogy felhívjuk a Városháza figyelmét a kiábrándító jelenség felszámolására.

Frissen átadott bicikliút a Tétényi útnál, „gyönyörű” – Olvasói fotó

Bár a kormány a Városligetet lenyűgözően felújította –a Magyar Zene Háza év közben is az egyik leglátogatottabb és világhírű magyar intézmény, különleges szabadtéri programok és fantasztikus játszóterek, családi sarkok díszítik –, a budapestiek öröme mégsem lehet felhőtlen. A baloldali főpolgármester nemtörődömsége miatt óriási gaztenger veszi körbe az oda vezető utakon.

A Vágány utcában derékig érő gyomot kell kerülgetniük a járókelőknek – Fotó: Metropol

A gyom az egyik legforgalmasabb utat, a Vágány utcát is beborítja. Az emberek félméteres gazban gyalogolnak a buszhoz. Leszállni és felszállni is csak úgy lehet a járatokra, hogy átlépik a derékig érő gyomokat. Ön szerint ilyen egy európai főváros? Sokak szerint nem. Tegyünk együtt azért, hogy megszűnjön a világvárosba nem való gaztenger.

Videónkat itt nézheti meg a Vágány utcáról:

Budapest a gyomok fővárosa! Fotópályázatot hirdetünk, célunk, hogy buzdítsuk a fotósokat, hobbifotósokat vagy éppen a fotózni vágyókat arra, hogy bemutassák a gyomokkal borított fővárost, rávilágítva arra, hogy amikor nagy nemzetközi fesztiválok és sportesemények zajlanak Budapesten – mint a Sziget és az atlétikai világbajnokság –, akkor mennyire zavaróak az elhanyagolt területek. Nem beszélve arról, hogy a városlakók számára is kellemetlen a gyomos utcák, terek látványa, az allergiások pedig szenvednek tőle. Célunk az, hogy az olvasók/userek segítségével rávilágítva erre a problémára, minél tisztább és gyommentes legyen gyönyörű fővárosunk! A legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazzuk és fényképfelvételeiket közöljük. A pályázatra minden 18. év feletti magyar állampolgár jelentkezhet, felső korhatár nincsen. A pályázatokat a fotopalyazat@metropol.hu e-mail-címre várjuk legalább 1, maximum 3 Mb terjedelemben. Az e-mail-cím augusztus 14-én 10 órától 27-én éjfélig él. Egy pályázó több fotót is küldhet, de maximum 30 db-ot. Kérjük, a fotóhoz mellékelt levélben és a kép elnevezésében tüntessék fel a helyszínt, ahol a felvétel készült! A pályázatban csak olyan fotóval lehet pályázni, amelyen azonosítható, hogy a fotó Budapesten készült és gyomos területek láthatók a fotón.

Határidők:

Pályázati időszak 2023. augusztus 14. 10:00 órától – 2023. augusztus 27. 23:59 óráig tart

Eredményhirdetés időpontja: 2023. szeptember 1.

A nyertesek nevét a szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi az eredményhirdetéstől számított 1 napon belül. A nyertesek nevét közzétesszük a Metropol újságban is és e-mailben értesítjük a nyerteseket.

Nyeremények:

1. díj: 150.000 Ft értékben Auchan-utalvány

2. díj: 75.000 Ft +értékben Auchan-utalvány

3. díj: 50.000 Ft értékben Auchan-utalvány

A beérkezett pályázatok közül az első három helyezett pályázót a szervező által összeállított zsűri választja ki.