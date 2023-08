„Itt kértem meg a párom kezét" – olvasónk a különleges dunai padot választotta a nagy alkalomhoz

Budapesten tilos a Dunában fürdeni

Bármennyire is csábító, aki a Dunába merészkedne, esetleg még fürdene is, annak el kell hagynia Budapestet, ugyanis a folyó fővárosi szakaszán tilos a fürdőzés. Ennek főleg az az oka, hogy Budapesten igen erős a Duna sodrása, emiatt nagyon nehezen lehet belőle kiúszni. Van azonban két kivétel: a főváros egyetlen folyóparti szabadstrandja a Római-parton működik és idén június 30-án nyitott. Ezen kívül a Kopaszi-gátnál, az SHO Beachen van dunai strand, azonban az fizetős. A szabálytalanul fürdőzőket nemcsak a rendőrség vagy a vízi rendészet büntetheti meg, hanem akár a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr és a halászati őr is. A bírság összege attól függ, helyszíni bírsággal vagy szabálysértési feljelentéssel – esetleg csak egy figyelmeztetéssel – zárul a találkozás. Előbbi esetben 5–50 000 forintig terjedő, utóbbi estben 150 000 forintig terjedő büntetést kaphat a tilosban fürdőző.