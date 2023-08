Drámai részletek: 200 méter magas felhőkarcoló tetejéről zuhant le a hírhedt mászó

A híres francia mászó azt mondta a felhőkarcolóban dolgozó biztonságiaknak, hogy a 40. emeletre megy, ám arról nem számolt be nekik, hogy onnan majd a 68.-ra tart tovább, ahol kimászik, ami teljesen illegális és életveszélyes.

A háttérben látható felhőkarcolóról zuhant le a férfi. Fotó: Pexels

A francia Fenegyerek (ahogyan az angol sajtóban emlegetik Daredevil), eredeti nevén Remi Lucidi, 30 évesen életét vesztette, amikor egy Hongkongban található felhőkarcoló tetejére mászott fel, ami annyira illegális, mint a férfi legtöbb mutatványa, mellyel nemzetközi szinten vált híressé.

Az elképesztő mutatványairól ismerték a Fenegyereket

A közösségi médiában Remi Enigma néven híresült el az a fiatal férfi, aki sportot űzött abból, hogy világszerte felmászott különféle darukra, hidakra, oszlopokra, adótornyokra és más elképesztően magas épületekre, amik tetején lógva felvételeket készített magáról, hogy azokat közösségi oldalán posztolja. Nagy valószínűséggel egy ilyen fotó készítésekor zuhanhatott le a mélybe a fiatal férfi. A biztonsági kamera felvételei szerint egy Hongkongban található felhőkarcoló 49. emeletére ment a lifttel, miután a biztonságiaknak azt mondta a bejáratnál, hogy a 40. emeleten élő barátjához jött. A liftből kiszállva a lépcsőn felment a 68. emeletre, ahol kimászott, hogy felvételeket készítsen a több ezres követőtáborának, ahogy ezt a különféle magasságokban szokta.

A hírhedt adrenalinfüggő a napokban vesztette életét. Fotó: Remi Enigma / Instagram

Többen is látták a halála előtt

A fiatal mászót egy szobalány is látta, amikor feltehetően megpróbált visszajutni a Tregunter Tower 68. emeletéről. Az ablakok biztonsági okokból zárva voltak, ezért hiába próbált, nem tudott segíteni a nő. Enigma még kopogott is, hogy felfigyeljen rá valaki, de hiába. A dolog vége sajnos az lett, hogy a férfi lezuhant, és a halálos baleset következtében életét vesztette. A Remi Lucidi által megnevezett lakót megkérdezték, hogy valóban ismerte-e a mászót, ám ő azt mondta, hogy nem. A francia konzulátust már értesítették Lucidi haláláról, illetve a rendőrségi nyomozás is még folyamatban, így több információ nincs az ügyről egyelőre. A férfi utolsó felvételeit, melyeket legutolsó mászásairól tett közzé a Daily Mail oldalán tudod megnézni.