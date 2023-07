Brutális videó: lezuhant egy repülőgép Görögországban

Ahogyan arról már beszámoltunk, pokoli a helyzet Görögországban. A szörnyű hőség miatt Hellas több területe is lángol: lángba borult a történelmi város, Athén környéke, emellett pedig több szigeten is tűz ütött ki. Rodosz és Korfu is lángol, amely sok-sok turista, köztük magyar utasok közkedvelt célja. Azonnal megkezdték az evakuációt: a turistákat a külügyi képviselők segítségével próbálják hazajuttatni, a helyieket pedig áttelepítik.

Arról a Metropol is nemrég írt, hogy az emberek mellett azonban az állatok is nagy veszélyben vannak, és számítások szerint sajnos sok állat pusztul el a tűzben. Az alábbi megható videót görög tűzoltók tették közzé. Egy mentett szarvast itatnak vízzel, a kimerült és kétségbeesett állat pedig hálásan kortyol az üvegből.

Arról is értesültünk, hogy egy repülőgép, amely az erdőtüzet próbálta oltani, lezuhant. A videón jól látható, hogy a lángoló erdőterület fölött oltják a tüzet, majd egy meghibásodás vagy egy rosszul sikerült manőver miatt a repülőgép lezuhant, a becsapódást követően pedig felrobbant a gép. A repülőgépen utazóknak esélyük sem volt túlélni.