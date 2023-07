Továbbra is citromsárga figyelmeztetés van érvényben, itt kell számítani zivatarra

Miközben az ország nagy része próbál újra levegőhöz jutni az elmúlt napokban tapasztalt kánikula után, továbbra is folytatódik a pusztító meleg. Ez különösen igaz a nyugati megyékre, ahol nem csak citromsárga figyelmeztetés van érvényben a várható zivatarok miatt, hanem még a narancssárga figyelmeztetést is kiadták a kánikula miatt. A viharos időjárás dél felé haladhat tovább, csütörtök második felére pedig már a keleti megyékben is megjelenhet a csapadék.

Gomolyfelhős időnk lesz csütörtökön, néhol csapadékkal /Fotó: Nagy Zoltán

A figyelmeztetés előreláthatólag csütörtök éjfélig fog tartani. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint továbbra is marad a gomolyhős, néhol csapadékos időjárás. Ráadásul az északnyugati szél többfelé megerősödik. Emellett a hőmérséklet továbbra is 30 Celsius fok körül fog alakulni.