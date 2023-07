Kiadták a riasztást, így ér véget a kánikula

Budapesten már hétfőn megdőlt a hajnali melegrekord: Lágymányoson csupán 24,5 Celsius-fokig tudott lehűlni a levegő éjszaka. Azóta pedig tovább durvult a kánikula, ráadásul a dél felől érkező meleg, szubtrópusi eredetű légtömeg miatt egyre fülledtebbé válik a levegő.

Fotó: Pixabay

Ha ez még kevés lenne a jóból, az Országos Meteorológiai Szolgálat a szerdán várható zivatarok és felhőszakadások miatt is megkongatta a vészharangot. Több hullámban érkezik majd az égi áldás, és az országnak nem lesz olyan szeglete, amely kimaradna. Az éjszakai kisebb-nagyobb záporok után a reggeli órákban már heves zivatarok is lehetnek. A nap második felében az ország nyugati, délnyugati, illetve északkeleti felén ezek a zivatarok akár rendszerbe is szerveződhetnek, és az ilyen cellákban nagy szemű jégeső és viharos, károkozó széllökések is előfordulhatnak.

Grafika: met.hu

Ezekre tekintettel az ország középső részében elsőfokú (citromsárga), a két végében másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adtak ki, de az időjárási helyzetre való tekintettel a legmagasabb szintű piros riasztásra is fel lehet készülni – figyelmeztetnek a szakemberek. Szerdán a csúcshőmérséklet általában 30–35 Celsius-fok között várható, az ország déli felén lesz a melegebb. Az éjszakai minimum-hőmérséklet 18 és 21 fok között valószínű.