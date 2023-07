Vigyázat! A hőgután és napszúráson kívül még ez a betegség is fenyeget bennünket a hőségben!

Az OMSZ kiadta a vörös riasztást három déli megyére, ami azt jelenti, hogy rendkívül magas hőmérsékletekre lehet számítani. Ez a tartósan magas hőmérséklet komoly egészségügyi veszélyeket hordoz magában. A nap folyamán több lesz a gomolyfelhőzet, és különösen északkeleten és a nyugati határszélen záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél fokozódni fog. A napi középhőmérséklet átlépheti a 29 fokot, ami igazán forró időjárást jelent – figyelmeztet a Köpönyeg.hu.

A vízfogyasztás mellet a sópótlás is fontos Fotó: Pexels

Hősokk

A hirtelen hőmérséklet-változások, amelyeket a klímaberendezés használata során tapasztalhatunk, kockázatot jelenthetnek a szervezetünk számára. Az átmenet a külső forró környezetből a hideg klimatizált szobába, vagy fordítva, hirtelen hőmérséklet-változást eredményezhet. Ez potenciálisan hősokkot okozhat, mely a szervezet stresszes reakciója a hirtelen hőmérséklet-változásra. A hirtelen hidegre való váltás összehúzódást okozhat az ereinkben, emelheti a vérnyomást és a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. Ez a hirtelen váltás különösen az időseket veszélyezteti. Fontos, hogy fokozatosan alkalmazkodjunk a hőmérséklet-változásokhoz, és a klíma beállításakor kerüljük a túlzott hideg levegőt, hogy minimalizáljuk a hirtelen hőmérséklet-változások negatív hatásait.

Érdemes lehet vizes helyeket választani a forróságban Fotó: Bánkuti Sándor

Hőguta

Amikor a hőmérő higanyszála magasra kúszik, az emberi szervezet is komoly kockázatoknak van kitéve. A leggyakoribb veszély, amivel szembe kell néznünk, a hőguta. Ez a veszélyes állapot akkor alakul ki, amikor a testünk nem tudja megfelelően lehűteni magát, és a hőmérséklet szó szerint túlhevíti az agyunkat. A leggyakoribb tünetei a szédülés, zavartság de akár eszméletvesztés is lehet. Hőgutagyanús esetben azonnal hívjon mentőt, mivel a beteg kezelése intenzív osztályos hátteret igényel!

Ha magas a vérnyomásod, veszélyben vagy

A hőség komolyan veszélyezteti a szívet és a keringési rendszert is. Az izzasztó meleg hatására a vérerek és a perifériás erek is kitágulnak, ami vérnyomás-ingadozáshoz vezethet és megterheli a szívet is, ez pedig komoly kockázatot jelenthet azok számára, akik szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvednek, különösen akiket hipertóniával diagnosztizáltak. Emiatt a fokozott terhelés miatt a szívroham és a sztrók kockázata is megnő a forró nyári napokon.

Kiszáradás

A szervezet izzadással hűti magát, ami jelentős folyadékveszteséget okozhat. Amikor nem tudod pótolni a vízveszteséget, könnyen dehidratálódhatsz. Ez az állapot fejfájást, gyengeséget és szédülést is okozhat. Figyelj, hogy kellő mennyiségű folyadékot fogyassz, különben könnyen dehidratálódhatsz ebben a forróságban!

