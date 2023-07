10 praktikus árnyékolási tipp a hőség ellen

A Fanny Magazin 10 nagyszerű tippet gyűjtött össze, hogy miképpen védekezhetünk a hőség ellen egyszerű árnyékolással. Mutatjuk!

1. Csak egy gyors gombnyomás!

A redőny az egyik legnépszerűbb árnyékoló, ráadásul remek hangszigetelő, így többé már az utcazaj sem zavarja meg a pihenésünket. A nagyobb ablakokon vagy teraszon lévő redőnyt akár utólag is átalakíthatjuk motorosra, így távirányítóval vezérelve még a kanapén fekve is kényelmesen besötétíthetünk.

2. Szabályozzuk a fényt

Ha nincs pénzünk redőnyre, a zsaluziát utólag is felszerelhetjük bármilyen nyílászáróra. Anyaga lehet fém vagy műanyag. Előnye, hogy a lamellák elforgatásával vagy felhúzásával könnyedén szabályozhatjuk a szobába jutó fény mennyiségét.

3. Az ablak felé álljon

Ha szeretnénk szabályozni a szobába érkező fény mennyiségét, akkor a reluxát érdemes beszerelni. Arra figyeljünk, hogy a fém lamelláinak domború oldala mindig a sugárzó hő irányába, nyáron az ablak, télen pedig a szoba felé mutasson.

4. Húzzuk be a függönyt

Ha régi nyílászáróink vannak, melyek már nem jól szigetelnek, érdemes lecserélni a sötétítő függönyt egy hőszigetelő, úgynevezett black out függönyre. A hőmegtartó tulajdonsága mellett sötétítőként is funkcionál, így akár redőny helyett is használhatjuk.

5. Világos a szobában

Korábban az irodaházakban volt népszerű, de ma már a családi házakban is hódít a szalagfüggöny. A sötétítőfüggönnyel ellentétben ennél a megoldásnál tetszőlegesen szabályozhatjuk a fény mennyiségét. Érdemes olyan világos színben gondolkodni, ami a szoba többi textilével is harmonizál.

6. A reneszánszát éli újra

A zsalugáterek az épület homlokzatát is díszítik. A mozgatható lamellás változatnál a kívánt napfény és levegő mennyiségét tetszőlegesen szabályozhatjuk. Léteznek egy-, két-, sőt akár három- vagy négyszárnyúak is, ez utóbbi harmónikaszerűen nyitható és zárható.

7. Megoldás a tetőtérbe

A tetőtéri szobák ablakaira tökéletes választás lehet a roletta, amit akár két ablak közé is felszerelhetünk. Rendelhető fényáteresztő anyaggal, ami átengedi a fényt, míg a fényzáró anyag teljes sötétséget biztosít.

8. Méretre szabható

A roletta továbbfejlesztése a sávroló, aminél nem egy, hanem két textília mozog párhuzamosan egymás mögött. Ha kell, sötétítőfüggönyként funkcionál, de akár úgy is beállíthatjuk, hogy beengedjék a fényt.

9. Ragasszuk az ablakra

Dekorációs céllal is dönthetünk a hővédő fólia mellett. Felhelyezése rendkívül egyszerű, a kétoldalas szalag segítségével szinte pár perc alatt felragasztható. Csupán egy hajszárítóra lesz szükségünk, hogy a felragasztott réteget egyenletesre, légbuborékok nélkül tudjuk az üvegre simítani.

10. Árnyék a teraszon

Ha szeretnénk kellemes árnyékban hűsölve elmenekülni a forróság elől, akkor a terasz vagy erkély fölé tökéletes választás lehet a napellenző. Amellett, hogy stílusos dísze lehet házunknak, a napellenző mögötti helyiséget is hűvösebben tartja.