„Csapdát készített a milliárdosoknak” – jó barátja is a Titan halott kapitánya ellen fordult

Bár számos kollégája és a tudományos élet képviselői is védelmükbe vették korábban Stockton Rusht, ahogy haladunk előre az időben, egyre többen fordulnak a Titan kapitánya ellen. Mint ismeretes, a férfi nemcsak a végzetébe merülő Titan kapszulát vezette utolsó útjára, hanem egyben a merülőhajót is üzemeltető OceanGate vezérigazgatója is volt.

Többen is figyelmeztették Rusht a veszélyre, sokan most gyilkosnak nevezik a férfit Fotó: Handout

A férfit a Titan tragédiája után a fél világ bűnbakként kezelte, ami nem csoda: már a kapszula felrobbanása után elkezdtek szállingózni a pletykák arról, hogy a merülőhajón elképesztő állapotok uralkodtak. A hajót össze nem illő anyagokból, titánból és szénszálból építették, a felszerelés kezdetleges volt, több, a fedélzeten lévő kulcsfontosságú holmit pedig akár egy barkácsboltban is megvásárolhatták volna.

A vizsgálatok jelenleg is folynak a Titan ügyében, eközben egyre többen fordulnak a kapitány ellen. Köztük már olyan régi barátok is, mint Stockton Rush hajdani munkatársa és közeli ismerőse, Karl Stanley. A férfi korábban együtt dolgozott Rushsal, mi több, 2019-ben még próbamerülést is végzett a Titannal. A SkyNews szerint most azt állítja: ő már akkor is figyelmeztette barátját, hogy nagy baj lehet a merülőkapszula körül: már akkor furcsa, kopogó hangokat hallott a fedélzeten. Ekkor e-mailben figyelmeztette is a kapitányt a veszélyre:

Szó szerint vázoltam neki az óceánfenéken összezúzott tengeralattjáró képét, de még ez sem volt elég. Kétségem sincs afelől, hogy a szénszálas cső volt az, ami a katasztrófát okozta

– vélekedett.

A kapitány a barátja szerint pontosan tudta, hogy milyen veszély leselkedik rájuk

Fotó: MTI/AP/OceanGate Expeditions

Hozzátette, szerinte barátja pontosan tudta, hogy tragédiával is végződhet az eset:

Határozottan tudta, hogy ez így fog végződni. Szó szerint és átvitt értelemben is az emberiség történetének legnagyobb durranását produkálta

– mondta. Nem finomkodott, egyenesen gyilkosnak nevezte korábbi barátját.

Ő volt az első ember a történelemben, aki egyszerre két milliárdost is megölt, és még ki is fizettette velük. A saját és ügyfelei életét is kockáztatta azért, hogy bekerüljön a történelemkönyvekbe

– szögezte le Stanley.

A Titannal kapcsolatos vizsgálatok jelenleg is tartanak.