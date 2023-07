„Nem igazán hittem a szememnek” – Ufót láttak Újpalotán

A főváros több kerületében is furcsa jelenségre lettek figyelmesek az emberek július 11-én, amikor egy óriási fénycsóva jelent meg a sötét égen. Egy újpalotai Facebook-csoportban írták, hogy ufót láttak. Utánajártunk, hogy mit is láthattak, mi okozta a fényjelenséget.

Fénycsóva jelent meg az éjszakában Fotó: Olvasói

„Meglátogattak minket az idegenek”

Az eset után az emberek az interneten kezdtek találgatni, hogy mit is láttak. Többen is arra az álláspontra jutottak, hogy a fényt az űrlények okozták, de olyanok is akadtak, akik egy koncert, vagy diszkó fényeire tippeltek.

„Idehívták Batmant” – viccelődött Attila.

Valakiért jöttek

– írta Gergely.

„Meglátogattak minket az idegenek” – feltételezte Ricsi.

Ez messziről full olyan, mint egy csillagközi cirkáló orra. Bal hátul a torony

– jegyezte meg László.

„Én is láttam az erkélyről, azt hittem, hogy buli van valahol. Valaki nagyon játszott” – írta Zsuzsa.

Este 10 körül láttam a házunk udvaráról, de nem igazán hittem a szememnek, egy pillanat volt, utána már halványan látszott csak

– írta Henrietta.

Az utcán sétáltattam a kutyámat, mikor felfigyeltem a fénynyalábra. Hirtelen átfutott az agyamon, hogy mi van, ha felszippantják a kutyám. Utána jót mosolyogtam magamban, feldobta az estém

– osztotta meg egy nő.

„Erre csak egy magyarázat van, ufó!” – állította Karcsi.

Hát eljött az idő...

– konstatálta Juci.

Senki sem találta el a fény okát

A fénycsóvának valójában földi magyarázata van: a Puskás Arénában a világhírű Rammstein zenekar tartott koncertet, és a fergeteges show-nak elengedhetetlen eleme a fényjáték is, melyet oly sokan láttak, és nem tudtak mire vélni.