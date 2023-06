5 hétköznapi jel, ami arra utal, hogy Téged is raboltak már el ufók

Több cikkünkben is foglalkoztunk már azzal, hogy napjainkban egyre gyakoribban az UFO-észlelések. Nemrégiben zöld fények cikáztak az égen, valamint űrhajó is zuhant már egy békés család kertjébe. A felszaporodott jelenségek arra utalnak, hogy egyre gyakrabban látogatják bolygónkat a földönkívüliek, az amerikai védelmi minisztérium embere pedig arról is kitálalt, hogy titkolják előlünk, de embereket ölnek az idegenek. Sok-sok jel utal arra, hogy a földönkívüliek nem békés szándékkal érkeznek, és feltehetően egyre több az emberrablás. Ahogyan azzal már a Ripost is foglalkozott, sajnos sokan nem emlékeznek világosan arra, hogy elrabolták őket, ugyanis módosíthatják az emlékezetünket. Van azonban öt olyan jel, amelyek egyenként igen hétköznapinak tűnnek, de ha együtt jelentkeznek, akkor vélhetően bennünket is elraboltak. Mutatjuk, mik ezek!

UFO-kísérletek állhatnak az alábbi jelek mögött / a kép illusztráció

1. Fejfájás és szédülés

Azok az emberek, akiket elraboltak az idegenek, szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy az első tünet a fejfájás és a szédülés volt. Feltehetően a fájdalmas kísérletek és a gravitációs mező elhagyásának lehet ez a következménye, amelyet a szervezetünk nehezen visel. Tehát ha váratlanul migrén és szédülés jelentkezik nálunk, akkor figyeljünk arra, hogy a következő tünetek nem tűnnek-e fel!

2. Emésztési problémák

Ismeretes, hogy ha az ember repülőre száll, akkor gyakran emésztési problémák jelentkeznek nála. Ha egy hosszú repülőutat tudunk a hátunk mögött, akkor nem lepődünk meg rajta, hogy pár napig gond jelentkezik a székletünkkel, esetleg gyomorfájdalom és étvágytalanság gyötör. Ez azért van, mert így reagál a szervezetünk a légnyomás megváltozására. Akármennyire is törlik ki emlékeinket az idegenek, az űrhajóval repülésnek ezen utóhatásai akkor is megmaradnak. A fülcsengés is ezen tünetekhez sorolható.

3. Gyakori deja vu

A deja vu érzése nem túl gyakori, ha azonban felszaporodnak, akkor kezdhetünk gyanakodni. Tudományosan azzal magyarázzák ezt az érzést, hogy az egyik szem néhány ezredmásodperccel hamarabb küldi az információkat az agynak, ezért elménk megzavarodik, és úgy érzékeli, hogy egy emlékben realizálódunk. A kísérletek során heves intenzitású tapasztalásoknak vagyunk kitéve, az pedig önmagában anomália, hogy ezeket az emlékeket kitörlik. Az erős tapasztalások helyén úgynevezett vak foltok maradnak a memóriában, így zavar alakul ki az agyban, ezért a deja vu érzések is felszaporodnak.

4. Fényérzékenység

A beszámolók szerint az űrhajóban az emberi szem számára nagyon erős fények vannak beszerelve. Amikor pedig vizsgálnak bennünket, a fényerő intenzívebbé válik, ezért érzékenyebbé válik az érzékszervünk. Noha kitörlik az emlékezetünket, a szaruhártya érzékenysége fizikailag megmarad.