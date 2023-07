"Kiszállt az autójából és összeesett!" – vezetés közben lett rosszul, majd halt meg egy fiatal Nagymaroson

A nagy melegnek számos negatív hatása lehet mindenkire, így az autóvezetőkre is. Ingadozhat a vérnyomás, tompulnak a reflexek és megnő a reakció idő. Az erőteljes izzadás mellett pedig, ha nem kap elegendő folyadék-utánpótlást a szervezet, akkor kiszáradás léphet fel. Ilyenkor sokkal stresszesebbek vagyunk, amit az is fokoz, hogy a közlekedés többi résztvevője is gyakrabban hibázik. Ehhez még hozzátesz egy-egy lapáttal a nagy meleggel járó alvászavar, a fáradtság, és a teljesítőképesség csökkenése is.