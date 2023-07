Ha azt hitted, könnyebb lesz, nagyon tévedsz! Ilyen idő vár rád a héten!

A Kerberosz okozta hőhullám után a Kharón nevű hőhullám hatásait érezhetjük már napok óta egész Európában. Ha a július 24-gyel kezdődő hétre vettél ki szabadságot és Magyarországon töltöd majd, mindenképpen olvass tovább!

Tájékozódj az időjárásról, mielőtt eltöltenéd a szabadidőd (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Vasárnap igazi nyaralóidőre számíthattunk, mely sok napsütéssel szolgált. Alig voltak felhők az égen, melyekből nem hullott csapadék, na de mi jön július 24-től?

Hétfőn tovább folytatódik majd a kánikula, és úgy néz ki, hogy marad a strandidő. Az ország nagy részén 30 és 36 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. A kora esti óráktól az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél pedig helyenként megélénkül.

A hétfői nap folyamán nemcsak rekkenő hőség, hanem extrém magas UV-sugárzás is lesz. Az ország északi területein nagyon magas, míg mindenhol máshol extrém magas UV-sugárzásra kell számítani.

Ez azt jelenti, hogy a 10-es skálán 8-as erősségű lesz a napsütés. Aki ilyenkor a napra megy, akár 20-30 perc alatt is pokolian leéghet. Mindenképpen kend be magad valamilyen magas faktorszámú naptejjel, akkor is, ha a városban jársz. Arról nem is beszélve, hogy az UVA és az UVB sugárzás miatt javallott a napszemüveg viselése.

Ez a brutálisan meleg a hét első felében megmarad. Kedden néhány gomolyfelhő megjelenik, de nagyrészt napos lesz az idő. Néhol záporok, zivatarok kialakulhatnak, és az északnyugati szél megerősödik, de még így is 29-30 fok körüli lesz a hőmérséklet.

Szerdán a nap első felében keleten még előfordulhat csapadék. Néhol viharossá fokozódik majd az északnyugati szél, ami miatt csökken a felhőzet, és mindenhol sok napsütés valószínű. Amennyiben megérkezik a hidegfront, a hőmérséklet 30 fok alá csökken.

Napos, gomolyfelhős idő valószínű csütörtökön, méghozzá csapadék nélkül. Az előző napra várt hidegfront remélhetőleg nem párás levegőt hoz magával, mint a legutóbbi, hanem száraz, friss levegőt, mely megkönnyebbülést jelenthet a szervezetednek. A hőmérséklet marad 30 fok körül.

A hosszabb távú előrejelzések szerint a kisebb záporoktól és zivataroktól eltekintve a következő nagyjából egy hónapos időintervallumban nem lesz számottevő csapadék. A hőmérséklet valamivel 30 fok felett lesz nappal és valamivel 18 fok felett éjszaka. A következő 4-5 hétben tehát főként hasonló időnk lesz.

A felfrissülés így még várat magára, hiszen a július 24-ei hét elején is megmarad a kánikula – írta meg a Köpönyeg.