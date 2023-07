Ha a kánikula nem volt elég, nyakunkon az újabb vész

Magyarországon az év első felében csaknem kétszer annyi eső esett, mint a tavalyi év hasonló időszakában – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat első félévi összesítésében. És ha ez még nem lenne elég, csütörtökre ismét égiháború miatt adtak ki riasztást. A várható felhőszakadások miatt az ország egész területét citromsárgára, zivatarok miatt pedig a teljes térképet narancssárgára színezték, vagyis még egy fokkal magasabb szintre emelték a figyelmeztetést.

Fotó: Pixabay

Csütörtök reggeltől az ország északkeleti felén indulhat a dörgés, villámlás, majd a késő délutáni óráktól a déli országrészben is várhatók heves zivatarok, amelyek ott rendszerbe is szerveződhetnek, károkozó szélrohamokkal. A legintenzívebb cellákban a csapadékot akár 5 centiméternél nagyobb átmérőjű jégeső, óránkénti 100 kilométeres sebességet meghaladó szélvihar és 20-40, néhol 50 milliméternyi csapadékot produkáló felhőszakadás tetézheti. Emiatt piros fokozatra emelhetik a riasztást, az éjszaka során várhatók a legveszélyesebb események, amelyek elsősorban az ország déli felében több vármegyét is érinthetnek.

Grafika: met.hu

Bár a hőségriadó csak szerda éjfélig tartott, az ország délkeleti felében továbbra is 25 fok feletti, Csongrád-Csanád vármegyében pedig 27 fok feletti napi középhőmérséklet várható, és éjszaka sem igen hűl le a levegő, amelynek a fülledtségét csak növeli a rengeteg eső. Ilyen hőmérsékleti adatok ismeretében csak irigyelni lehet a déli féltekén élőket, ahol a hírek szerint 11 év után újra havazik ezekben a napokban.