Óvóhelyeket nyitottak meg a hőség miatt

Pekingben már két halálos áldozata van a rendkívüli kánikulának: kilenc egymást követő napon haladta meg a hőmérséklet a 35 Celsius-fokot, ami utoljára 1961-ben fordult elő. Emiatt a kínai fővárosban és több más nagyvárosban is megnyitották a légoltalmi óvóhelyeket, hogy a forróság elől menedéket keresőknek enyhülést nyújtsanak.

A hatóságok a hőhullám miatt egészségügyi riasztást is kiadtak, és Pekingben, valamint az ország más kánikula sújtotta területén is felfüggesztették a szabadban végzett munkákat. Az óvóhelyeken le lehet ülni, biztosítják a vizet, a hőguta elleni gyógyszereket, néhol wifit és televíziót is – számolt be róla a yahoo.

A kínai városokban még a japán invázió idején, 1937-től kezdődött el a légvédelmi bunkerek építése, és azok kialakítása az ötvenes években is folytatódott egy esetleges nukleáris támadásra készülve, miután megromlott Kína viszonya a szomszédos atomhatalom Szovjetunióval.

Az utóbbi egy hétben már többször megdőlt a Föld globális átlaghőmérsékletének napi rekordja, miközben az időjárás a déli féltekén is produkál furcsaságokat, ahol most van a tél: Dél-Afrika fővárosában például 11 éve először esett hó.