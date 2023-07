Durva, ami jön: halálos áldozatai is lehetnek a héten érkező hőhullámnak!

A július 10-ével kezdődő hét folyamán a nappali hőmérséklet eléri a 35–40 Celsius-fokos hőtartományt. Most különösen oda kell figyeljünk az egészségünkre! – hangsúlyozza dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

Pokoli hőség terheli meg a szervezetünket (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Az országos tiszti főorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását július 10-én (hétfő) 0 órától július 12-én (szerda) 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére.

„A kiadott másodfokú riasztás is árulkodó” – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Mindenkit, még az egészséges embereket is megterheli majd ez az időjárás. Egészen szerdáig nagyon komoly hőhatásnak vagyunk kitéve. Éppen ezért akár a hőségriasztás meghosszabbítására is számíthatunk.

A meteogyógyász szerint a következő néhány nap egyik nehézsége, hogy tartósan 30 Celsius-fok felett lesz a hőmérséklet, ezért nem tud lehűlni a szervezetünk. A természetes testhőt is nehezebben adjuk le és nem is tudunk úgy pihenni. Sokkal rosszabbul alszunk, amitől még fáradtabbak vagyunk, mint egyébként.

A kiugró, 35 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletre is számíthatunk. A hét folyamán elérjük majd a 35–40 Celsius-fokos hőtartományt. A fő probléma tehát az, hogy a hőterhelés folyamatos lesz

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

Az ilyen mértékű hőhatás a keringésünkre is hatással van. Figyelni kell emellett a napszúrásra is. Már a hétfői nap folyamán süt majd annyira a nap, hogy leégjünk. Főleg a 10–17 órás időszakban kerüljük a napfényt.

Azokra, akiknél szédülés, fejfájás, hányinger, hányás jelentkezik, ha súlyosbodnak a tüneteik, forduljanak orvoshoz. Nekik érdemes sötét, hűvös helyen lenniük, hogy átvészeljék ezt az időszakot.

A keringési panaszok mellett nőhet az infarktusok és a sztrók veszélye.

Ezúttal legalább segít rajtunk a hőingás. Míg alapesetben megterheli a szervezetet, a nappali 35 fokot ellensúlyozhatja az éjszakai 20 fok. Így legalább éjjel tudunk szellőztetni. Fontos ugyanis, hogy lehűtsük az otthonunkat

– jegyezte meg a meteogyógyász.

A szellőztetés mellett a hőgörcsök, a hőkimerülések esélyét csökkenthetjük, ha a sok víz ivása mellett pótoljuk az ásványi anyagokat. Izzadáskor különösen sok sót veszítünk, amit pótolnunk kell, mert a szervezetünk működéséhez elengedhetetlen.

Akár 38 Celsius-fok is lehet!

A hétfői 31 és 37 Celsius-fok közötti strandidőt követően kedden napos, gomolyfelhős idő lesz. Kedd hajnalban és estefelé előfordulhat zápor, zivatar. Jellemzően 32–35 fok körüli kánikula várható. Megélénkül emellett az északnyugati szél, ami minimálisan csökkenti majd a hőérzetet – írta meg a Köpönyeg.

Nagyon magas UV-sugárzás várható

Ilyen mértékű UV-sugárzás esetén már 20-30 perc napsütésben eltöltött idő után is erősen leéghetünk. Nagyon fontos, hogy kerüljük a direkt napfényt, legalább 15-ös faktorszámúnál nagyobb naptejjel kenjük be magunkat és lenge ruházatot viseljünk. Minden bőrtípusra igaz, hogy a szemet is óvni kell, különösen kisgyermekek, kisbabák esetében. Fokozottan figyelni kell továbbá a hőguta és a kiszáradás veszélyeire! – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból, mely szerint a 10-es skálán 8-as UV-sugárzásra kell számítsunk.

Igazi strandidő lesz a héten Fotó: Bánkúti Sándor/Metropol

Igazi strandidő vár a vízpartokon

A növekvő hőmérsékletnek, az enyhe szélnek és a kevés csapadéknak köszönhetően a következő napokban strandolásra alkalmas lesz az idő. Folyamatosan növekszik vizeink hőmérséklete. A Duna hőmérséklete Budapest közelében 24, Esztergom közelében 22, Baja közelében 23, Mohács közelében 25 Celsius-fokos lesz. A Tisza hőmérséklete Tiszabecs közelében 21, Szolnoknál 24, Szegednél és Tokajnál 25 fok körül alakul. A Balaton 25 fokkal, a Velencei-tó 24 fokkal, a Fertő tó 25 fokkal, a Tisza-tó 24 fokkal várja majd a strandolókat.

Látványos pirotechnika a Puskás Stadionban

2019-ben, a Puskás Aréna hangpróbája gyanánt órákon keresztül a Rammstein Deutschland című száma szólt a stadion hangszóróiból. Ilyen előjellel már akkor borítékolható volt, hogy a német zenekar a közeljövőben fellép majd a Puskásban. Azóta eltelt pár év, idén júliusban végre megvalósul a dolog. A látványos pirotechnikai megoldásairól is híres német zenekar két egymást követő napon, július 11-én kedden és 12-én szerdán is koncertet ad a stadionban, a Europe Stadium Tour 2023 keretén belül. A banda előzenekara a francia Abélard lesz.

Minden hónap második keddje

Minden hónap második keddjén vásárt hirdetnek a Kertész utcában lévő Vittulában. A spontán esemény egyik jellemzője, hogy nemcsak ruhákra korlátozódnak az áruba bocsátható termékek, gazdát cserélhet többek között könyv, CD, elemlámpa, süti, próbababa, hajszárító, kitűző, felvarró, akár kézműves lókolbász is. A lényeg a jó hangulat, hiszen nézelődés közben beszélgetések indulnak el, így érdekes emberekkel ismerkedhetünk meg.

Ma van a népesedési világnap

1989-ben aláírták az ENSZ Fejlesztési Programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11. legyen a világ népességének napja. A népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt és évente 77 millióval nő. Az ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjából 8-10 milliárdan élünk majd a földön.